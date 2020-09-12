ЦБ рассказал о схеме мошенничества с использованием голосового меню

Затем злоумышленники звонили своим жертвам, представляясь сотрудниками банка, и использовали полученную информацию об остатках на счетах для успешного применения методов социальной инженерии. В ЦБ предположили, что мошенники могли получить телефонные номера и последние четыре цифры банковских карт из клиентской базы маркетплейса Joom, оказавшейся в открытом доступе, однако полной уверенности в этом нет, добавили в регуляторе.