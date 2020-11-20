Аналитики сообщили о резком спаде выдачи кредитных карт в октябре

Данные ОКБ говорят также о росте среднего лимита по кредитным картам до 72 200 руб. В 2019 г. средний лимит был на уровне 74 200 руб. В октябре 2020 г. 52,2% выданных кредитных карт имели лимит более 100 тыс. руб. По мнению издания, банки вернулись к ужесточению скоринговой политики: они стали выдавать меньше карт, но более надежным клиентам и с большими лимитами.