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Аналитики сообщили о резком спаде выдачи кредитных карт в октябре

Ведомости

Число выданных кредитных карт в октябре 2020 г. снизилось на 13% к сентябрю и на 27% к октябрю 2019 г., до 653 000 штук, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По данным экспертов, в течение предыдущих пяти месяцев рынок кредитных карт восстанавливался.

Объем одобренных лимитов по картам снизился на 9% по сравнению с сентябрем и на 30% по сравнению с октябрем 2019 г., до 47,2 млрд руб. В исследовании говорится, что в осенние месяцы предыдущих лет обычно объем кредитов и выдачи карт рос. 

Данные ОКБ говорят также о росте среднего лимита по кредитным картам до 72 200 руб. В 2019 г. средний лимит был на уровне 74 200 руб.  В октябре 2020 г. 52,2% выданных кредитных карт имели лимит более 100 тыс. руб. По мнению издания, банки вернулись к ужесточению скоринговой политики: они стали выдавать меньше карт, но более надежным клиентам и с большими лимитами. 

Начальник управления «Кредитные карты» ВТБ Григорий Мирзоян рассказал «Коммерсанту», что клиенты активно использовали кредитные карты в период летних отпусков и бархатного сезона и реализовали отложенный спрос весны 2020 г., сейчас темп роста рынка кредитных карт замедлился. Банки ожидают подъема спроса ближе к предновогодним распродажам. Мирзоян добавил, что активность клиентов будет высокой, но неизвестно, превысит ли она показатели 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных