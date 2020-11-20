Аналитики сообщили о резком спаде выдачи кредитных карт в октябре
Число выданных кредитных карт в октябре 2020 г. снизилось на 13% к сентябрю и на 27% к октябрю 2019 г., до 653 000 штук, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По данным экспертов, в течение предыдущих пяти месяцев рынок кредитных карт восстанавливался.
Объем одобренных лимитов по картам снизился на 9% по сравнению с сентябрем и на 30% по сравнению с октябрем 2019 г., до 47,2 млрд руб. В исследовании говорится, что в осенние месяцы предыдущих лет обычно объем кредитов и выдачи карт рос.
Данные ОКБ говорят также о росте среднего лимита по кредитным картам до 72 200 руб. В 2019 г. средний лимит был на уровне 74 200 руб. В октябре 2020 г. 52,2% выданных кредитных карт имели лимит более 100 тыс. руб. По мнению издания, банки вернулись к ужесточению скоринговой политики: они стали выдавать меньше карт, но более надежным клиентам и с большими лимитами.
Начальник управления «Кредитные карты» ВТБ Григорий Мирзоян рассказал «Коммерсанту», что клиенты активно использовали кредитные карты в период летних отпусков и бархатного сезона и реализовали отложенный спрос весны 2020 г., сейчас темп роста рынка кредитных карт замедлился. Банки ожидают подъема спроса ближе к предновогодним распродажам. Мирзоян добавил, что активность клиентов будет высокой, но неизвестно, превысит ли она показатели 2019 г.