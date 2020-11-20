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Узбекистан впервые разместил еврооблигации в национальной валюте

Ведомости

Узбекистан вечером 19 ноября впервые разместил еврооблигации в узбекских сумах на трехлетний срок, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Организаторами размещения стали Газпромбанк, ВТБ, JPMorgan, Citi и Societe Generale.

«Международное размещение в узбекских сумах на 2 трлн сум ($200 млн. — Прим.ред.) по 14,5% на 3 года. Этим создан ценовой ориентир теперь для узбекских компаний и банков для заимствования в национальной валюте», — сказал Шулаков. 

По его словам, реальная доходность выпуска составляет около 3% с учетом ключевой ставки ЦБ и инфляции. Интерес к еврооблигациям проявили около 30 международных инвесторов, из которых более 20 остались в итоговой книге в сумах. Он отметил, что 45% инвесторов из США и Великобритании и столько же — из Центральной Европы. 

Также Узбекистан разместил 10-летние еврооблигации в долларах по ставке 3,7%. Их объем составил рекордные $555 млн, сказал Шулаков. Заказы по финальной ставке в книге оставили около 100 иностранных инвесторов, из которых 79% — из США и Великобритании. 

«Сам выпуск состоялся с отрицательной премией более чем 25 б.п., что позволило переоценить кривую заимствований Узбекистана, снизив стоимость публичного долга страны. Важно отметить, что новый 10-летний выпуск вышел существенно ниже по ставке купона, чем дебютный в 2019 году», — заявил Шулаков.

Первые в своей истории еврооблигации сроком на пять и десять лет Узбекистан разместил в феврале 2019 г. Их объем составил $1 млрд. Доходность первых оценили в 4,75%, вторых — в 5,375% соответственно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных