Узбекистан впервые разместил еврооблигации в национальной валюте
Узбекистан вечером 19 ноября впервые разместил еврооблигации в узбекских сумах на трехлетний срок, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Организаторами размещения стали Газпромбанк, ВТБ, JPMorgan, Citi и Societe Generale.
«Международное размещение в узбекских сумах на 2 трлн сум ($200 млн. — Прим.ред.) по 14,5% на 3 года. Этим создан ценовой ориентир теперь для узбекских компаний и банков для заимствования в национальной валюте», — сказал Шулаков.
По его словам, реальная доходность выпуска составляет около 3% с учетом ключевой ставки ЦБ и инфляции. Интерес к еврооблигациям проявили около 30 международных инвесторов, из которых более 20 остались в итоговой книге в сумах. Он отметил, что 45% инвесторов из США и Великобритании и столько же — из Центральной Европы.
Также Узбекистан разместил 10-летние еврооблигации в долларах по ставке 3,7%. Их объем составил рекордные $555 млн, сказал Шулаков. Заказы по финальной ставке в книге оставили около 100 иностранных инвесторов, из которых 79% — из США и Великобритании.
«Сам выпуск состоялся с отрицательной премией более чем 25 б.п., что позволило переоценить кривую заимствований Узбекистана, снизив стоимость публичного долга страны. Важно отметить, что новый 10-летний выпуск вышел существенно ниже по ставке купона, чем дебютный в 2019 году», — заявил Шулаков.
Первые в своей истории еврооблигации сроком на пять и десять лет Узбекистан разместил в феврале 2019 г. Их объем составил $1 млрд. Доходность первых оценили в 4,75%, вторых — в 5,375% соответственно.