Узбекистан впервые разместил еврооблигации в национальной валюте

По его словам, реальная доходность выпуска составляет около 3% с учетом ключевой ставки ЦБ и инфляции. Интерес к еврооблигациям проявили около 30 международных инвесторов, из которых более 20 остались в итоговой книге в сумах. Он отметил, что 45% инвесторов из США и Великобритании и столько же — из Центральной Европы.