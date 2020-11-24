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РБК: налоговиков из Тольятти заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС

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Следственный комитет России (СКР) заподозрил бывших и нынешних сотрудников налоговых органов Самарской области и помогающих им работников силовых структур в организации одной из самых больших в стране площадок для уклонения от уплаты налогов на добавленную стоимость (НДС), сообщает РБК со ссылкой на источники в центральном аппарате СК и Федеральной налоговой службе (ФНС). Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). У подозреваемых прошли обыски.

По информации РБК, ссылающегося на данные следствия, преступная группа работает на базе компании ООО «Элрем Сервис», зарегистрированной в Тольятти. С ней аффилированы еще 430 юрлиц. Предполагается, что ее клиентами могли быть подрядчики госкорпораций и крупных компаний из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Татарстана, Твери, Краснодара и Нижнего Новгорода. Пока СК удалось выяснить, что с помощью площадки организациям из разных регионов страны удалось уклониться от уплаты налогов на 4,4 млрд руб.

В СК считают, что организаторами преступной группы могли быть два экс-сотрудника межрайонной инспекции № 2 по Самарской области (находится в Тольятти). Источник РБК рассказал, что сейчас оба проходят по уголовному делу в качестве свидетелей. При этом в целом в налоговые махинации были вовлечены 25 человек. 

«Основная часть участников группы работает в МИ ФНС № 2 по Самарской области, также есть представители из управления ФНС по Самарской области», — цитирует своего собеседника издание.

Дело было возбуждено в октябре этого года. По словам источника в ФНС, в марте и апреле 2020 г. сотрудники межрайонной инспекции № 2 могли использовать поддельную доверенность на представление интересов в инспекции состоящей у них на учете компании, название которой не разглашается. Налоговики могли предоставить электронные декларации с ложными данными. Благодаря этому СК смог выйти на членов преступной группы и начать расследование о деятельности площадки, связанной с махинациями с «бумажными НДС» — схемой ухода от налогов с помощью фиктивных сделок с фирмами-однодневками, пишет РБК.

По словам источника в ФНС, в центральном аппарате налоговой службы знают о деятельности площадки и постоянно обсуждают ее на совещаниях руководством УФНС по Самарской области. Уточняется, что федеральное руководство ставит задачи по ликвидации этой площадки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных