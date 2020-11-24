РБК: налоговиков из Тольятти заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС

Дело было возбуждено в октябре этого года. По словам источника в ФНС, в марте и апреле 2020 г. сотрудники межрайонной инспекции № 2 могли использовать поддельную доверенность на представление интересов в инспекции состоящей у них на учете компании, название которой не разглашается. Налоговики могли предоставить электронные декларации с ложными данными. Благодаря этому СК смог выйти на членов преступной группы и начать расследование о деятельности площадки, связанной с махинациями с «бумажными НДС» — схемой ухода от налогов с помощью фиктивных сделок с фирмами-однодневками, пишет РБК.