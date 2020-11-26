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Суд удовлетворил иск ВТБ о взыскании $873 млн с дочки «Открытие холдинга»

Ведомости

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка ВТБ к структуре «Открытие холдинга» – компании «Открытие промышленные инвестиции» – о взыскании почти $873 млн, следует из картотеки суда.

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в разделе информации о принятом судебном акте. Решение опубликовано сегодня. В соответствии с ним «Открытие промышленные инвестиции» должна будет выплатить ВТБ $872 884 684,45, где $825 млн – основной долг по кредиту, а остальное – проценты и штрафы за неустойку.

Исковое заявление ВТБ о взыскании с «Открытие промышленные инвестиции» (ОПИ) почти $873 млн (66,1 млрд руб.) было подано 29 июня этого года. Как пояснили в банке, в 2017 г. «дочка» «Открытие холдинга» взяла у ВТБ кредит на приобретение у нефтяной компании «Лукойл» 100% акций производителя алмазов АО «АГД-Даймондс». Однако в итоге предприятие перестало обслуживать долг. В связи с этим, а также из-за риска ухудшения финансового состояния компании на фоне судебного разбирательства из-за претензий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по сделке по приобретению акций «АГД-Даймондс» был подан иск.

В конце мая этого года ФАС через суд потребовала признать сделку по приобретению «Открытие холдингом» через ОПИ акций «АГД-Даймондс» недействительной. В ведомстве заявили, что сумма сделки была завышена более чем в два раза. Кроме того, ее провели с нарушениями законодательства России, считают в ФАС, что привело к получению иностранными инвесторами контроля за входящей в перечень предприятий стратегического значения для обороны и безопасности страны «АГД-Даймондс».

Ранее по теме: ВТБ подал иск к структуре «Открытие холдинга» на 61 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных