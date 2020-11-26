Суд удовлетворил иск ВТБ о взыскании $873 млн с дочки «Открытие холдинга»

Исковое заявление ВТБ о взыскании с «Открытие промышленные инвестиции» (ОПИ) почти $873 млн (66,1 млрд руб.) было подано 29 июня этого года. Как пояснили в банке, в 2017 г. «дочка» «Открытие холдинга» взяла у ВТБ кредит на приобретение у нефтяной компании «Лукойл» 100% акций производителя алмазов АО «АГД-Даймондс». Однако в итоге предприятие перестало обслуживать долг. В связи с этим, а также из-за риска ухудшения финансового состояния компании на фоне судебного разбирательства из-за претензий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по сделке по приобретению акций «АГД-Даймондс» был подан иск.