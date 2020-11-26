Суд удовлетворил иск ВТБ о взыскании $873 млн с дочки «Открытие холдинга»
«Иск удовлетворить полностью», — говорится в разделе информации о принятом судебном акте. Решение опубликовано сегодня. В соответствии с ним «Открытие промышленные инвестиции» должна будет выплатить ВТБ $872 884 684,45, где $825 млн – основной долг по кредиту, а остальное – проценты и штрафы за неустойку.
Исковое заявление ВТБ о взыскании с «Открытие промышленные инвестиции» (ОПИ) почти $873 млн (66,1 млрд руб.) было подано 29 июня этого года. Как пояснили в банке, в 2017 г. «дочка» «Открытие холдинга» взяла у ВТБ кредит на приобретение у нефтяной компании «Лукойл» 100% акций производителя алмазов АО «АГД-Даймондс». Однако в итоге предприятие перестало обслуживать долг. В связи с этим, а также из-за риска ухудшения финансового состояния компании на фоне судебного разбирательства из-за претензий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по сделке по приобретению акций «АГД-Даймондс» был подан иск.
В конце мая этого года ФАС через суд потребовала признать сделку по приобретению «Открытие холдингом» через ОПИ акций «АГД-Даймондс» недействительной. В ведомстве заявили, что сумма сделки была завышена более чем в два раза. Кроме того, ее провели с нарушениями законодательства России, считают в ФАС, что привело к получению иностранными инвесторами контроля за входящей в перечень предприятий стратегического значения для обороны и безопасности страны «АГД-Даймондс».