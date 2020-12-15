Сбербанк допустил отток 4 трлн рублей из банковского сектора из-за цифрового рубля
Спустя три года после введения цифрового рубля в российском банковском секторе произойдет отток ликвидности в размере до 4 трлн руб., что в итоге приведет к росту ставок, заявил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
«По нашим прогнозам, спустя три года после запуска цифрового рубля мы увидим, что порядка 2-4 триллионов рублей будут переведены в цифровой рубль. Эти средства перестанут быть доступными для кредитования, что в конечном итоге перейдет к дефициту ликвидности и, как следствие, росту ставок», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Попова, подобный сценарий реализуется, если Банк России выпустит цифровой рубль по модели, которую рассматривает в настоящий момент. Она предполагает, что регулятор будет самостоятельно выпускать данную валюту, эмитировать ее и обслуживать связанные с ней транзакции. Таким образом, кошельки с цифровыми рублями будут находиться в ЦБ, а не в банках, которые сейчас используют средства клиентов для кредитования, а выданное финансирование чаще всего зачисляют на расчетные счета, что позволяет сохранять ликвидность в кредитных организациях.
При этом Попов отметил, что цифровой рубль является актуальным инструментом для современных технологических платформ. Однако обсуждаемые в настоящий момент модели его развития имеют ряд недостатков и ограничат деятельность коммерческих банков.
О том, что внедрение цифрового рубля может усложнить управление ликвидностью в банковском секторе, ранее заявила сама глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что регулятор готов настроить свои инструменты таким образом, чтобы у кредитных организаций не было опасений.
О начале работы над запуском цифрового рубля ЦБ объявил 13 октября. Пока окончательное решение о его внедрении не принято, однако ЦБ считает, что это может способствовать повышению финансовой доступности для населения, а также дать толчок к дальнейшему совершенствованию платежных технологий в России за счет объединения в одном инструменте преимуществ наличных и безналичных средств.