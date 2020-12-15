Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы

Сбербанк допустил отток 4 трлн рублей из банковского сектора из-за цифрового рубля

Ведомости

Спустя три года после введения цифрового рубля в российском банковском секторе произойдет отток ликвидности в размере до 4 трлн руб., что в итоге приведет к росту ставок, заявил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«По нашим прогнозам, спустя три года после запуска цифрового рубля мы увидим, что порядка 2-4 триллионов рублей будут переведены в цифровой рубль. Эти средства перестанут быть доступными для кредитования, что в конечном итоге перейдет к дефициту ликвидности и, как следствие, росту ставок», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Попова, подобный сценарий реализуется, если Банк России выпустит цифровой рубль по модели, которую рассматривает в настоящий момент. Она предполагает, что регулятор будет самостоятельно выпускать данную валюту, эмитировать ее и обслуживать связанные с ней транзакции. Таким образом, кошельки с цифровыми рублями будут находиться в ЦБ, а не в банках, которые сейчас используют средства клиентов для кредитования, а выданное финансирование чаще всего зачисляют на расчетные счета, что позволяет сохранять ликвидность в кредитных организациях. 

При этом Попов отметил, что цифровой рубль является актуальным инструментом для современных технологических платформ. Однако обсуждаемые в настоящий момент модели его развития имеют ряд недостатков и ограничат деятельность коммерческих банков.

О том, что внедрение цифрового рубля может усложнить управление ликвидностью в банковском секторе, ранее заявила сама глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что регулятор готов настроить свои инструменты таким образом, чтобы у кредитных организаций не было опасений. 

О начале работы над запуском цифрового рубля ЦБ объявил 13 октября. Пока окончательное решение о его внедрении не принято, однако ЦБ считает, что это может способствовать повышению финансовой доступности для населения, а также дать толчок к дальнейшему совершенствованию платежных технологий в России за счет объединения в одном инструменте преимуществ наличных и безналичных средств.

Ранее по теме: Набиуллина назвала риски от введения цифрового рубля

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных