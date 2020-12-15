Сбербанк допустил отток 4 трлн рублей из банковского сектора из-за цифрового рубля

По словам Попова, подобный сценарий реализуется, если Банк России выпустит цифровой рубль по модели, которую рассматривает в настоящий момент. Она предполагает, что регулятор будет самостоятельно выпускать данную валюту, эмитировать ее и обслуживать связанные с ней транзакции. Таким образом, кошельки с цифровыми рублями будут находиться в ЦБ, а не в банках, которые сейчас используют средства клиентов для кредитования, а выданное финансирование чаще всего зачисляют на расчетные счета, что позволяет сохранять ликвидность в кредитных организациях.