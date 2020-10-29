Набиуллина назвала риски от введения цифрового рубля
Введение цифрового рубля может повлиять на бизнес-модели банков и изменить их, заявила на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Наверное, в некотором смысле может усложниться управление ликвидностью, но здесь Центральный банк готов настроить свои инструменты, чтобы у банков не было опасений. Поменяется структура доходов наверняка, если отдельные операции будут удешевляться», — сказала она.
При этом, по словам Набиуллиной, даже в условиях снижения издержек за совершение ряда банковских операций за счет их удобства, достигнутого введением нового цифрового инструмента, банки смогут зарабатывать, так как количество операций в общем объеме вырастет. Набиуллина добавила, что ЦБ хочет сделать новую систему открытой, что позволит всем участникам рынка на базе цифрового рубля развивать собственные сервисы и предлагать людям новые услуги.
«Поэтому здесь видим перспективы. Риски есть. Будем обсуждать и принимать некоторые решения», — резюмировала глава ЦБ.
О начале работы над запуском цифрового рубля ЦБ объявил 13 октября. Пока окончательное решение о его внедрении не принято, однако ЦБ считает, что это может способствовать повышению финансовой доступности для населения, а также дать толчок к дальнейшему совершенствованию платежных технологий в России за счет объединения в одном инструменте преимуществ наличных и безналичных средств.