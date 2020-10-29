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Набиуллина назвала риски от введения цифрового рубля

Ведомости

Введение цифрового рубля может повлиять на бизнес-модели банков и изменить их, заявила на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Наверное, в некотором смысле может усложниться управление ликвидностью, но здесь Центральный банк готов настроить свои инструменты, чтобы у банков не было опасений. Поменяется структура доходов наверняка, если отдельные операции будут удешевляться», — сказала она.

При этом, по словам Набиуллиной, даже в условиях снижения издержек за совершение ряда банковских операций за счет их удобства, достигнутого введением нового цифрового инструмента, банки смогут зарабатывать, так как количество операций в общем объеме вырастет. Набиуллина добавила, что ЦБ хочет сделать новую систему открытой, что позволит всем участникам рынка на базе цифрового рубля развивать собственные сервисы и предлагать людям новые услуги. 

«Поэтому здесь видим перспективы. Риски есть. Будем обсуждать и принимать некоторые решения», — резюмировала глава ЦБ.

Ранее по теме: Набиуллина назвала срок начала тестирования цифрового рубля

О начале работы над запуском цифрового рубля ЦБ объявил 13 октября. Пока окончательное решение о его внедрении не принято, однако ЦБ считает, что это может способствовать повышению финансовой доступности для населения, а также дать толчок к дальнейшему совершенствованию платежных технологий в России за счет объединения в одном инструменте преимуществ наличных и безналичных средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных