Набиуллина назвала срок начала тестирования цифрового рубля

«Должен быть обязательный, на наш взгляд, этап пилотирования на ограниченном количестве пользователей для того, чтобы все было отработано и мы понимали, как это работает. Такое пилотирование мы считаем возможным где-то к концу следующего года. По мере получения этих результатов будем двигаться дальше», — сказала она.