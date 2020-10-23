Набиуллина назвала срок начала тестирования цифрового рубля
Тестирование цифрового рубля в России может начаться в конце 2021 г., заявила в ходе пресс-конференции председатель правления ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Должен быть обязательный, на наш взгляд, этап пилотирования на ограниченном количестве пользователей для того, чтобы все было отработано и мы понимали, как это работает. Такое пилотирование мы считаем возможным где-то к концу следующего года. По мере получения этих результатов будем двигаться дальше», — сказала она.
Набиуллина пояснила, что ЦБ приступит к пилотированию нового платежного инструмента, который, как планируется, должен стать равноценным инструментом финансового рынка наряду с наличными и безналичными деньгами, после обсуждения консультационного доклада, опубликованного ранее. Мнение участников рынка о необходимости внедрения в стране цифрового рубля ЦБ собирает до конца текущего года.
О начале работы над запуском цифрового рубля ЦБ объявил 13 октября. Пока окончательное решение о его внедрении не принято, однако ЦБ считает, что это может способствовать повышению финансовой доступности для населения, а также дать толчок к дальнейшему совершенствованию платежных технологий в России.