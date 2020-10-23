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Набиуллина назвала срок начала тестирования цифрового рубля

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Тестирование цифрового рубля в России может начаться в конце 2021 г., заявила в ходе пресс-конференции председатель правления ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Должен быть обязательный, на наш взгляд, этап пилотирования на ограниченном количестве пользователей для того, чтобы все было отработано и мы понимали, как это работает. Такое пилотирование мы считаем возможным где-то к концу следующего года. По мере получения этих результатов будем двигаться дальше», — сказала она.

Набиуллина пояснила, что ЦБ приступит к пилотированию нового платежного инструмента, который, как планируется, должен стать равноценным инструментом финансового рынка наряду с наличными и безналичными деньгами, после обсуждения консультационного доклада, опубликованного ранее. Мнение участников рынка о необходимости внедрения в стране цифрового рубля ЦБ собирает до конца текущего года.

О начале работы над запуском цифрового рубля ЦБ объявил 13 октября. Пока окончательное решение о его внедрении не принято, однако ЦБ считает, что это может способствовать повышению финансовой доступности для населения, а также дать толчок к дальнейшему совершенствованию платежных технологий в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных