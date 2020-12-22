Курс евро впервые с ноября превысил 92 рубля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 92 руб. впервые с 9 ноября, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10:07 мск он скорректировался до 92 руб. Курс доллара на 10:03 мск вырос на 0,5% до 75,305 руб.
Индекс Мосбиржи к 10:25 мск вырос на 0,21% до 3,193,01. Индекс РТС снизился на 0,13% до 1334,17.
Февральский фьючерс нефти марки Brent на Лондонской бирже к этому времени торговался на уровне $49,99 (-1,7%), примерно на столько же подешевел и февральский фьючерс нефти марки WTI. Его цена на сегодняшних торгах составила $47,03 за баррель (-1,9%).
До этого евро вырос больше 92 руб. 9 ноября. Впервые за четыре года, с января 2016 г., валюта превысила эту отметку в начале октября. Ранее стоимость валют падала на фоне позитивных новостей о разработке вакцин от коронавируса и начале прививочных кампаний в странах. Теперь же евро и доллар стали расти в цене после сообщений об обнаружении в ряде стран нового штамма коронавируса и объявлений о закрытии границ между странами.