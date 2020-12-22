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Курс евро впервые с ноября превысил 92 рубля

Ведомости

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 92 руб. впервые с 9 ноября, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10:07 мск он скорректировался до 92 руб. Курс доллара на 10:03 мск вырос на 0,5% до 75,305 руб.

Индекс Мосбиржи к 10:25 мск вырос на 0,21% до 3,193,01. Индекс РТС снизился на 0,13% до 1334,17.

Февральский фьючерс нефти марки Brent на Лондонской бирже к этому времени торговался на уровне $49,99 (-1,7%), примерно на столько же подешевел и февральский фьючерс нефти марки WTI. Его цена на сегодняшних торгах составила $47,03 за баррель (-1,9%).

До этого евро вырос больше 92 руб. 9 ноября. Впервые за четыре года, с января 2016 г., валюта превысила эту отметку в начале октября. Ранее стоимость валют падала на фоне позитивных новостей о разработке вакцин от коронавируса и начале прививочных кампаний в странах. Теперь же евро и доллар стали расти в цене после сообщений об обнаружении в ряде стран нового штамма коронавируса и объявлений о закрытии границ между странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных