Курс евро впервые с ноября превысил 92 рубля

До этого евро вырос больше 92 руб. 9 ноября. Впервые за четыре года, с января 2016 г., валюта превысила эту отметку в начале октября. Ранее стоимость валют падала на фоне позитивных новостей о разработке вакцин от коронавируса и начале прививочных кампаний в странах. Теперь же евро и доллар стали расти в цене после сообщений об обнаружении в ряде стран нового штамма коронавируса и объявлений о закрытии границ между странами.