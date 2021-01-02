Стоимость биткойна превысила $30 000 и обновила исторический рекорд

Общая стоимость криптовалют достигла более чем $785 млрд. В течение дня она увеличилась на 1,13%. Наряду с биткойном подорожали также Ethereum – до $745,49 (почти 19% за неделю), и Tether – до $1 (+0,16% за неделю). В то же время XRP и Litecoin подешевели за семь дней более чем на 23% и на 0,5% – до $0,2 и $128 соответственно.