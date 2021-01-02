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Стоимость биткойна превысила $30 000 и обновила исторический рекорд

Ведомости

Цена биткойна на торгах 2 января преодолела порог в $30 000, в очередной раз обновив исторический максимум, следует из данных портала CoinMarketCap. К 15:24 мск его стоимость составила более $30 136.

За неделю криптовалюта подорожала более чем на 21%. Ее капитализация сегодня достигла почти $560,2 млрд.

Индекс доминирования биткойна, отражающий, насколько он превалирует над другими криптовалютами, вырос на 0,78% за день, достигнув значения в 71,15%.

Общая стоимость криптовалют достигла более чем $785 млрд. В течение дня она увеличилась на 1,13%. Наряду с биткойном подорожали также Ethereum – до $745,49 (почти 19% за неделю), и Tether – до $1 (+0,16% за неделю). В то же время XRP и Litecoin подешевели за семь дней более чем на 23% и на 0,5% – до $0,2 и $128 соответственно.

Биткойн быстрыми темпами дорожает с конца октября. 31 декабря его стоимость достигла $28 930, хотя до октября не поднималась выше $12 326. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла почти $7204, а на 1 января 2021 г. – $29 415.

Ранее по теме: Доля биткоина на рынке цифровых валют достигла годового рекорда

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных