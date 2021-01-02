Стоимость биткойна превысила $30 000 и обновила исторический рекорд
Цена биткойна на торгах 2 января преодолела порог в $30 000, в очередной раз обновив исторический максимум, следует из данных портала CoinMarketCap. К 15:24 мск его стоимость составила более $30 136.
За неделю криптовалюта подорожала более чем на 21%. Ее капитализация сегодня достигла почти $560,2 млрд.
Индекс доминирования биткойна, отражающий, насколько он превалирует над другими криптовалютами, вырос на 0,78% за день, достигнув значения в 71,15%.
Общая стоимость криптовалют достигла более чем $785 млрд. В течение дня она увеличилась на 1,13%. Наряду с биткойном подорожали также Ethereum – до $745,49 (почти 19% за неделю), и Tether – до $1 (+0,16% за неделю). В то же время XRP и Litecoin подешевели за семь дней более чем на 23% и на 0,5% – до $0,2 и $128 соответственно.
Биткойн быстрыми темпами дорожает с конца октября. 31 декабря его стоимость достигла $28 930, хотя до октября не поднималась выше $12 326. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла почти $7204, а на 1 января 2021 г. – $29 415.