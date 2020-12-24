Доля биткоина на рынке цифровых валют достигла годового рекорда

Общая стоимость криптовалют составила $627,7 млрд. В течение дня она подешевела на 2,57%. Это произошло на фоне падения стоимости других топ-10 валют. Например, Ethereum, доля которого на рынке является второй по величине и составляет 10,66%, за неделю потерял в цене более 9,7%. Сегодня он стоит $583,5. Tether с долей 3,28% вырос только на 0,1%. XRP, на который приходится 1,88% рынка, подешевел в течение 7 дней более чем в два раза — до $0,2.