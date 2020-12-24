Доля биткоина на рынке цифровых валют достигла годового рекорда
Доля биткоина на рынке цифровой валюты впервые в 2020 г. превысила 69%, следует из данных портала CoinMarketCap. К 12:00 мск она составила 69,22%, увеличившись за 24 декабря на 1,47%.
В последний раз до этого доля биткоина преодолевала порог в 69% 16 сентября прошлого года. Тогда она составила 69,66%. В течение 2020 г. показатель не поднимался выше 68,98%. На таком уровне он был еще до пандемии — 9 января.
Индекс доминирования биткоина измеряет рыночную капитализацию BTC и отражает, насколько она превалирует над другими криптовалютами. Сегодня капитализация биткоина превысила $435,3 млрд. Стоимость BTC — $23,3 тыс.
Общая стоимость криптовалют составила $627,7 млрд. В течение дня она подешевела на 2,57%. Это произошло на фоне падения стоимости других топ-10 валют. Например, Ethereum, доля которого на рынке является второй по величине и составляет 10,66%, за неделю потерял в цене более 9,7%. Сегодня он стоит $583,5. Tether с долей 3,28% вырос только на 0,1%. XRP, на который приходится 1,88% рынка, подешевел в течение 7 дней более чем в два раза — до $0,2.
Ранее, 21 декабря, цена биткоина обновила исторический максимум, превысив $24 тыс. Минимальной стоимости в 2020 г. BTC достиг 13 марта — $5 тыс.