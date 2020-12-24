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Доля биткоина на рынке цифровых валют достигла годового рекорда

Ведомости

Доля биткоина на рынке цифровой валюты впервые в 2020 г. превысила 69%, следует из данных портала CoinMarketCap. К 12:00 мск она составила 69,22%, увеличившись за 24 декабря на 1,47%.

В последний раз до этого доля биткоина преодолевала порог в 69% 16 сентября прошлого года. Тогда она составила 69,66%. В течение 2020 г. показатель не поднимался выше 68,98%. На таком уровне он был еще до пандемии — 9 января.

Индекс доминирования биткоина измеряет рыночную капитализацию BTC и отражает, насколько она превалирует над другими криптовалютами. Сегодня капитализация биткоина превысила $435,3 млрд. Стоимость BTC — $23,3 тыс.

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Общая стоимость криптовалют составила $627,7 млрд. В течение дня она подешевела на 2,57%. Это произошло на фоне падения стоимости других топ-10 валют. Например, Ethereum, доля которого на рынке является второй по величине и составляет 10,66%, за неделю потерял в цене более 9,7%. Сегодня он стоит $583,5. Tether с долей 3,28% вырос только на 0,1%. XRP, на который приходится 1,88% рынка, подешевел в течение 7 дней более чем в два раза — до $0,2. 

Ранее, 21 декабря, цена биткоина обновила исторический максимум, превысив $24 тыс. Минимальной стоимости в 2020 г. BTC достиг 13 марта — $5 тыс. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных