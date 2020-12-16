Курс биткоина обновил исторический максимум

Биткоин — децентрализованная криптовалюта, первоначально описанная в официальном документе 2008 г. человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Она была запущена вскоре после этого, в январе 2009 г., свидетельствуют данные CoinMarketCap.