Курс биткоина обновил исторический максимум
Курс биткоина превысил $20 000 и обновил исторической рекорд стоимости, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену криптовалют более чем по 20 биржам.
По состоянию на 17:26 стоимость биткоина достигла исторического максимума в $20 570,02 после того, как она выросла за сутки на 6,6%.
Биткоин начал быстро расти осенью 2020 г. В середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 000, до $18 328. 1 декабря курс криптовалюты достиг исторического максимума в $20 000.
Биткоин — децентрализованная криптовалюта, первоначально описанная в официальном документе 2008 г. человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Она была запущена вскоре после этого, в январе 2009 г., свидетельствуют данные CoinMarketCap.