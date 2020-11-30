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Курс биткоина приблизился к историческому максимуму

Ведомости

Курс биткоина превысил $19 000 и приблизился к историческому максимуму криптовалюты ($20 000), свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену криптовалют более чем по 20 биржам. 

По состоянию на 17:35 мск биткоин вырос на 6,38%, до отметки $19 234,26. До обновления исторического максимума криптовалюте осталось подорожать меньше, чем на 4%.

Биткоин начал быстро расти осенью 2020 г. В середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 000, до $18 328.

Биткоин — децентрализованная криптовалюта, первоначально описанная в официальном документе 2008 г. человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Она была запущена вскоре после этого, в январе 2009 г., свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Ранее по теме: Курс биткоина поднялся выше $18 000 впервые почти за три года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных