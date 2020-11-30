Курс биткоина приблизился к историческому максимуму
Курс биткоина превысил $19 000 и приблизился к историческому максимуму криптовалюты ($20 000), свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену криптовалют более чем по 20 биржам.
По состоянию на 17:35 мск биткоин вырос на 6,38%, до отметки $19 234,26. До обновления исторического максимума криптовалюте осталось подорожать меньше, чем на 4%.
Биткоин начал быстро расти осенью 2020 г. В середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 000, до $18 328.
Биткоин — децентрализованная криптовалюта, первоначально описанная в официальном документе 2008 г. человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Она была запущена вскоре после этого, в январе 2009 г., свидетельствуют данные CoinMarketCap.