Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум в первый в 2021 году день торгов
Индекс Мосбиржи в первый день торгов в 2021 г. обновил исторический максимум, превысив отметку в 3340 пунктов, свидетельствуют данные площадки.
К 13:30 индекс Мосбиржи вырос до 3341,11 пункта (+1,58%), индекс РТС — до 1437,85 пунктов (+3,63%). Курс доллара по состоянию на 13:20 мск составлял 73,17 руб., евро – 89,97 руб.
Ранее 30 декабря, в заключительный день торгов на Мосбирже в 2020 г., стоимость евро поднялась выше 92 руб.