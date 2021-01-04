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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум в первый в 2021 году день торгов

Ведомости

Индекс Мосбиржи в первый день торгов в 2021 г. обновил исторический максимум, превысив отметку в 3340 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

К 13:30 индекс Мосбиржи вырос до 3341,11 пункта (+1,58%), индекс РТС — до 1437,85 пунктов (+3,63%). Курс доллара по состоянию на 13:20 мск составлял 73,17 руб., евро – 89,97 руб.

Ранее 30 декабря, в заключительный день торгов на Мосбирже в 2020 г., стоимость евро поднялась выше 92 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных