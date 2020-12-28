Набиуллина рассказала о заинтересованных в слабом рубле
Российские экспортеры заинтересованы в том, чтобы рубль был слабым, тогда как населению нужна крепкая национальная валюта, заявила в интервью Сергею Шнурову на канале RTVI глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Я выступаю за плавающий рубль. Я выступаю за тот рубль, который определяется рынком. Есть бизнесы и люди, которые заинтересованы в крепком рубле — партия крепкого рубля, а есть те, которые в слабом рубле. Например, экспортеры наши заинтересованы в слабом рубле», — сказала она.
Набиуллина отметила, что ситуация, когда курс рубля по отношению к доллару сильно меняется, не является нормальной. Однако, по ее словам, больше людей раздражает рост цен на товары и услуги. Глава регулятора пояснила, что необходимо делать выбор, чем управлять — инфляцией, то есть темпом повышения цен, или валютным курсом. ЦБ выбрал второй вариант.
Набиуллина подчеркнула, что нужно следить за инфляцией, которая должна быть устойчиво низкой. Она добавила, что людей волнует, сколько товаров они могут приобрести на свою зарплату, а не сколько долларов.
По данным Мосбиржи на 14:34 мск, курс доллара составил 73,69 руб., он подешевел за день на 0,48%. Евро торгуется ниже 90 руб. Его стоимость была на уровне 89,92 руб.