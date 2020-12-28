​Набиуллина рассказала о заинтересованных в слабом рубле

«Я выступаю за плавающий рубль. Я выступаю за тот рубль, который определяется рынком. Есть бизнесы и люди, которые заинтересованы в крепком рубле — партия крепкого рубля, а есть те, которые в слабом рубле. Например, экспортеры наши заинтересованы в слабом рубле», — сказала она.