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​Набиуллина рассказала о заинтересованных в слабом рубле

Ведомости

Российские экспортеры заинтересованы в том, чтобы рубль был слабым, тогда как населению нужна крепкая национальная валюта, заявила в интервью Сергею Шнурову на канале RTVI глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Я выступаю за плавающий рубль. Я выступаю за тот рубль, который определяется рынком. Есть бизнесы и люди, которые заинтересованы в крепком рубле — партия крепкого рубля, а есть те, которые в слабом рубле. Например, экспортеры наши заинтересованы в слабом рубле», — сказала она.

Набиуллина отметила, что ситуация, когда курс рубля по отношению к доллару сильно меняется, не является нормальной. Однако, по ее словам, больше людей раздражает рост цен на товары и услуги. Глава регулятора пояснила, что необходимо делать выбор, чем управлять — инфляцией, то есть темпом повышения цен, или валютным курсом. ЦБ выбрал второй вариант.

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Набиуллина подчеркнула, что нужно следить за инфляцией, которая должна быть устойчиво низкой. Она добавила, что людей волнует, сколько товаров они могут приобрести на свою зарплату, а не сколько долларов.

По данным Мосбиржи на 14:34 мск, курс доллара составил 73,69 руб., он подешевел за день на 0,48%. Евро торгуется ниже 90 руб. Его стоимость была на уровне 89,92 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных