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Набиуллина оценила подорожание тазика оливье в 2020 году

Ведомости

Стоимость ингредиентов для 2 кг оливье за год выросла на 6,8% до 348 руб., сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в эфире телеканала RTVI. 

Набиуллина отметила, что в этом году цены на ингредиенты для оливье выросли выше уровня инфляции. Цены на продукты для новогоднего салата, по ее словам, выросли неоднородно. Картофель подорожал «достаточно значимо», цена моркови увеличилась более чем на 20%.

Так называемый «Индекс оливье» — динамику стоимости продуктов для салата — каждый год публикует Росстат. Однако в этом году ведомство пока этого не сделало. Набиуллина, отвечая на вопрос Шнурова, уточнила, что называет цифры, рассчитанные как раз по методике индекса оливье. Для приготовления 2 кг салата нужно 400 г маринованных огурцов, 380 г консервированного горошка, 500 г картофеля, 200 г моркови, 4 яйца, 300 г докторской колбасы, 200 г майонеза и 100 г лука.

По словам Набиуллиной, оливье — ее любимое новогоднее блюдо. Председателью Центробанка также нравится селедка под шубой, нравится запекать мясо и курицу. Впрочем, по словам Набиуллиной, она кулинар-любитель, а не профессионал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных