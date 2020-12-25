Набиуллина оценила подорожание тазика оливье в 2020 году

Так называемый «Индекс оливье» — динамику стоимости продуктов для салата — каждый год публикует Росстат. Однако в этом году ведомство пока этого не сделало. Набиуллина, отвечая на вопрос Шнурова, уточнила, что называет цифры, рассчитанные как раз по методике индекса оливье. Для приготовления 2 кг салата нужно 400 г маринованных огурцов, 380 г консервированного горошка, 500 г картофеля, 200 г моркови, 4 яйца, 300 г докторской колбасы, 200 г майонеза и 100 г лука.