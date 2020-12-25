Набиуллина оценила подорожание тазика оливье в 2020 году
Стоимость ингредиентов для 2 кг оливье за год выросла на 6,8% до 348 руб., сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в эфире телеканала RTVI.
Набиуллина отметила, что в этом году цены на ингредиенты для оливье выросли выше уровня инфляции. Цены на продукты для новогоднего салата, по ее словам, выросли неоднородно. Картофель подорожал «достаточно значимо», цена моркови увеличилась более чем на 20%.
Так называемый «Индекс оливье» — динамику стоимости продуктов для салата — каждый год публикует Росстат. Однако в этом году ведомство пока этого не сделало. Набиуллина, отвечая на вопрос Шнурова, уточнила, что называет цифры, рассчитанные как раз по методике индекса оливье. Для приготовления 2 кг салата нужно 400 г маринованных огурцов, 380 г консервированного горошка, 500 г картофеля, 200 г моркови, 4 яйца, 300 г докторской колбасы, 200 г майонеза и 100 г лука.
По словам Набиуллиной, оливье — ее любимое новогоднее блюдо. Председателью Центробанка также нравится селедка под шубой, нравится запекать мясо и курицу. Впрочем, по словам Набиуллиной, она кулинар-любитель, а не профессионал.