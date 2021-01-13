Центробанк разъяснил новые правила контроля наличных расчетов
Вступившие в силу 10 января поправки к «антиотмывочному» закону, вводящие новые правила контроля за операциями с наличными, не несут в себе революционных изменений, а призваны облегчить отчетность для банков, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
С 10 января 2021 г. в России начали действовать новые поправки в «антиотмывочный закон». Они увеличивают перечень попадающих под контроль финансовой разведки операций с денежными средствами.
Так, не изменилась ни сама обязанность финансовых организаций представлять в Росфинмониторинг сведения об исчерпывающем перечне операций, остались без изменений и суммы операций, которые подлежат такому контролю. Как было и раньше, это 600 тыс. руб. и выше или от 3 млн руб. в случае сделки с недвижимостью, сообщили в ЦБ.
При этом у кредитных организаций отпала необходимость как раньше, но в ручном режиме выявлять соответствие проводимой операции с наличностью характеру хозяйственной деятельности юридического лица. «Цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю», — уточнил регулятор.
В конце декабря 2020 г. на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о создании платформы «Знай своего клиента». Цель – сделать имеющуюся у Банка России информацию более чем о 7 млн предприятий доступной для коммерческих банков. Предприятия будут разделены по риску участия в незаконных финансовых операциях на три категории: высокий риск – красный уровень, средний риск – желтый уровень, низкий риск – зеленый уровень. В отношении клиентов с низким и средним риском банкам разрешат применять минимальный набор контрольных мероприятий, предусмотренных антиотмывочным законодательством.