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Центробанк разъяснил новые правила контроля наличных расчетов

Ведомости

Вступившие в силу 10 января поправки к «антиотмывочному» закону, вводящие новые правила контроля за операциями с наличными, не несут в себе революционных изменений, а призваны облегчить отчетность для банков, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

С 10 января 2021 г. в России начали действовать новые поправки в «антиотмывочный закон». Они увеличивают перечень попадающих под контроль финансовой разведки операций с денежными средствами.

Так, не изменилась ни сама обязанность финансовых организаций представлять в Росфинмониторинг сведения об исчерпывающем перечне операций, остались без изменений и суммы операций, которые подлежат такому контролю. Как было и раньше, это 600 тыс. руб. и выше или от 3 млн руб. в случае сделки с недвижимостью, сообщили в ЦБ.

При этом у кредитных организаций отпала необходимость как раньше, но в ручном режиме выявлять соответствие проводимой операции с наличностью характеру хозяйственной деятельности юридического лица. «Цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю», — уточнил регулятор.

В конце декабря 2020 г. на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о создании платформы «Знай своего клиента». Цель – сделать имеющуюся у Банка России информацию более чем о 7 млн предприятий доступной для коммерческих банков. Предприятия будут разделены по риску участия в незаконных финансовых операциях на три категории: высокий риск – красный уровень, средний риск – желтый уровень, низкий риск – зеленый уровень. В отношении клиентов с низким и средним риском банкам разрешат применять минимальный набор контрольных мероприятий, предусмотренных антиотмывочным законодательством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных