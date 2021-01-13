Центробанк разъяснил новые правила контроля наличных расчетов

Так, не изменилась ни сама обязанность финансовых организаций представлять в Росфинмониторинг сведения об исчерпывающем перечне операций, остались без изменений и суммы операций, которые подлежат такому контролю. Как было и раньше, это 600 тыс. руб. и выше или от 3 млн руб. в случае сделки с недвижимостью, сообщили в ЦБ.