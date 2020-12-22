Банк России введет оценку предприятий по риску отмывания денег

Так, предприятиям с зеленым уровнем риска не будут отказывать в открытии банковского счета, а также не допускается отказ в проведении операций по переводу денежных средств иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (если они также имеют зеленый уровень риска). Клиентам с желтым уровнем риска банк сможет при наличии подозрений в отмывании денег отказать в открытии банковского счета и в проведении операций. В отношении лиц с красным уровнем риска устанавливается запрет на открытие новых банковских счетов, на проведение любых операций, прекращение доступа к системе быстрых платежей Банка России, а также запрет на использование электронных средств платежа.