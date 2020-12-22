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Банк России введет оценку предприятий по риску отмывания денег

Законопроект о создании платформы «Знай своего клиента» поступит в Госдуму на этой неделе
Елена Ведерина
Андрей Гордеев / Ведомости

На этой неделе на рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект о создании платформы «Знай своего клиента» на базе ЦБ, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Цель – сделать имеющуюся у Банка России информацию более чем о 7 млн предприятий доступной для коммерческих банков. Предприятия будут разделены по риску участия в незаконных финансовых операциях на три категории: высокий риск – красный уровень, средний риск – желтый уровень, низкий риск – зеленый уровень. В отношении клиентов с низким и средним риском банкам разрешат применять минимальный набор контрольных мероприятий, предусмотренных антиотмывочным законодательством.

Так, предприятиям с зеленым уровнем риска не будут отказывать в открытии банковского счета, а также не допускается отказ в проведении операций по переводу денежных средств иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (если они также имеют зеленый уровень риска). Клиентам с желтым уровнем риска банк сможет при наличии подозрений в отмывании денег отказать в открытии банковского счета и в проведении операций. В отношении лиц с красным уровнем риска устанавливается запрет на открытие новых банковских счетов, на проведение любых операций, прекращение доступа к системе быстрых платежей Банка России, а также запрет на использование электронных средств платежа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных