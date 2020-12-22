Банк России введет оценку предприятий по риску отмывания денег

Банк России введет оценку предприятий по риску отмывания денегЗаконопроект о создании платформы «Знай своего клиента» поступит в Госдуму на этой неделе
На этой неделе на рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект о создании платформы «Знай своего клиента» на базе ЦБ, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Цель – сделать имеющуюся у Банка России информацию более чем о 7 млн предприятий доступной для коммерческих банков. Предприятия будут разделены по риску участия в незаконных финансовых операциях на три категории: высокий риск – красный уровень, средний риск – желтый уровень, низкий риск – зеленый уровень. В отношении клиентов с низким и средним риском банкам разрешат применять минимальный набор контрольных мероприятий, предусмотренных антиотмывочным законодательством.
Так, предприятиям с зеленым уровнем риска не будут отказывать в открытии банковского счета, а также не допускается отказ в проведении операций по переводу денежных средств иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (если они также имеют зеленый уровень риска). Клиентам с желтым уровнем риска банк сможет при наличии подозрений в отмывании денег отказать в открытии банковского счета и в проведении операций. В отношении лиц с красным уровнем риска устанавливается запрет на открытие новых банковских счетов, на проведение любых операций, прекращение доступа к системе быстрых платежей Банка России, а также запрет на использование электронных средств платежа.