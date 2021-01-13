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Банки не захотели раскрывать причины отказов в кредитах

Ведомости

Российские банки выступили против раскрытия причин отказов потенциальным заемщикам в кредитах, сообщил РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Содержание письма и позицию ассоциации изданию подтвердил начальник правового управления АБР Сергей Клименко.

Издание отметило, что ассоциация банков так отреагировала на законопроект, в котором предлагается внести поправки в закон «О потребительском кредите», который планируется начать рассматривать в Госдуме в феврале. Законопроект предлагает обязать банки объяснять потенциальным заемщикам причины отказа в кредите, чтобы люди могли устранить такие причины. 

В Ассоциации банков пояснили, что раскрывать причины отказа в кредите затруднительно, потому что коммерческая тайна распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов. Такие разъяснения приведут к раскрытию скоринговых моделей, отметил Клименко. Представитель ассоциации добавил, что такая мера не будет полезной для клиентов, так как у каждого банка своя модель оценки потенциального заемщика. 

Клименко рассказал, что россияне могут сами оценить свои шансы получить кредит. Два раза в год граждане могут бесплатно запрашивать свою кредитную историю в бюро и на ее основе оценивать свою платежную нагрузку. Представитель ассоциации банков отметил, что банки часто не проводят непосредственный скоринг по своим моделям, если у потенциального заемщика высокий показатель долговой нагрузки. 

Представитель ЦБ сообщил изданию, что регулятор готовит свой отзыв на законопроект, давать комментарии по нему преждевременно. Глава комитета Госдумы Аксаков заявил, что документ обсуждается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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