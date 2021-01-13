Банки не захотели раскрывать причины отказов в кредитах

Клименко рассказал, что россияне могут сами оценить свои шансы получить кредит. Два раза в год граждане могут бесплатно запрашивать свою кредитную историю в бюро и на ее основе оценивать свою платежную нагрузку. Представитель ассоциации банков отметил, что банки часто не проводят непосредственный скоринг по своим моделям, если у потенциального заемщика высокий показатель долговой нагрузки.