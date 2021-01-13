Банки не захотели раскрывать причины отказов в кредитах
Российские банки выступили против раскрытия причин отказов потенциальным заемщикам в кредитах, сообщил РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Содержание письма и позицию ассоциации изданию подтвердил начальник правового управления АБР Сергей Клименко.
Издание отметило, что ассоциация банков так отреагировала на законопроект, в котором предлагается внести поправки в закон «О потребительском кредите», который планируется начать рассматривать в Госдуме в феврале. Законопроект предлагает обязать банки объяснять потенциальным заемщикам причины отказа в кредите, чтобы люди могли устранить такие причины.
В Ассоциации банков пояснили, что раскрывать причины отказа в кредите затруднительно, потому что коммерческая тайна распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов. Такие разъяснения приведут к раскрытию скоринговых моделей, отметил Клименко. Представитель ассоциации добавил, что такая мера не будет полезной для клиентов, так как у каждого банка своя модель оценки потенциального заемщика.
Клименко рассказал, что россияне могут сами оценить свои шансы получить кредит. Два раза в год граждане могут бесплатно запрашивать свою кредитную историю в бюро и на ее основе оценивать свою платежную нагрузку. Представитель ассоциации банков отметил, что банки часто не проводят непосредственный скоринг по своим моделям, если у потенциального заемщика высокий показатель долговой нагрузки.
Представитель ЦБ сообщил изданию, что регулятор готовит свой отзыв на законопроект, давать комментарии по нему преждевременно. Глава комитета Госдумы Аксаков заявил, что документ обсуждается.