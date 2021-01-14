Банки выдали ипотечных кредитов на рекордные 4,2 трлн рублей в 2020 году

Программа льготной ипотеки в России была предложена президентом Владимиром Путиным в апреле этого года. Изначально взять кредит под 6,5% можно было на квартиры стоимостью до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн руб. в регионах; программу утвердили до ноября 2020 г.