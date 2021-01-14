Банки выдали ипотечных кредитов на рекордные 4,2 трлн рублей в 2020 году
В 2020 г. российские банки выдали ипотечных кредитов на рекордную для рынка сумму в 4,2 трлн руб., заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.
«Итоговые выдачи ипотечных кредитов в 2020 г. оказались даже выше наших ожиданий, составив рекордные для российского рынка 4,2 трлн руб.», — передает слова Печатникова пресс-служба ВТБ. Он пояснил, что банк также показал рекордный результат.
«По итогам 2020 г. клиенты ВТБ оформили 354 тыс. ипотечных кредитов на 935 млрд руб.. Это крупнейший результат в истории банка, который почти на 40% превышает значения 2019 г.», — говорится в сообщении пресс-службы. Таким образом, доля ВТБ в ипотечном кредитовании в России составила почти четверть от общего объема.
«Если действие льготной программы будет продлено, то у ипотечного рынка есть шансы на обновление рекорда продаж и в 2021 г.», – заключил Печатников, не уточнив, какими их прогнозируют в ВТБ.
Программа льготной ипотеки в России была предложена президентом Владимиром Путиным в апреле этого года. Изначально взять кредит под 6,5% можно было на квартиры стоимостью до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн руб. в регионах; программу утвердили до ноября 2020 г.
Позже лимит был увеличен до 12 млн и 6 млн руб. соответственно, а действие программы продлили до июля 2021 г. Обсуждается вопрос ее продления после этого срока, однако окончательное решение пока не принято.