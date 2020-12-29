Жилье продолжит дорожать

Жилье продолжит дорожатьОднако для застройщиков уже появляются первые «черные лебеди»
Цены на квартиры в новостройках в старых границах российской столицы в 2020 г. выросли на 20,9%, жилье в новой Москве подорожало на 28,9%. Такие данные приводит директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. Средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке Москвы в ноябре составляла 203 100 руб., это на 16,8% больше, чем годом ранее, говорит управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая.
Спрос на новостройки начал расти с запуском льготной ипотеки, отмечает Родионцев. Такая мера поддержки застройщиков на период пандемии коронавируса была предложена президентом Владимиром Путиным в апреле этого года. Изначально взять кредит в 6,5% можно было на квартиры стоимостью до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн руб. в регионах; программу утвердили до ноября 2020 г.
Позже лимит был увеличен до 12 млн и 6 млн руб. соответственно, а действие программы продлили до июля 2021 г. Все это привело к тому, что спрос на новостройки побил все рекорды прошлых лет. По данным Росреестра, за 11 месяцев 2020 г. в Москве был заключено 91 211 ипотечных сделок, это самый высокий показатель за всю историю рынка жилья.