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Жилье продолжит дорожать

Однако для застройщиков уже появляются первые «черные лебеди»
Антон Филатов
Рост цен на столичные новостройки в этом году был связан не только с развитием ипотечного кредитования /Максим Стулов / Ведомости

Цены на квартиры в новостройках в старых границах российской столицы в 2020 г. выросли на 20,9%, жилье в новой Москве подорожало на 28,9%. Такие данные приводит директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. Средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке Москвы в ноябре составляла 203 100 руб., это на 16,8% больше, чем годом ранее, говорит управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая.

Спрос на новостройки начал расти с запуском льготной ипотеки, отмечает Родионцев. Такая мера поддержки застройщиков на период пандемии коронавируса была предложена президентом Владимиром Путиным в апреле этого года. Изначально взять кредит в 6,5% можно было на квартиры стоимостью до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн руб. в регионах; программу утвердили до ноября 2020 г.

Позже лимит был увеличен до 12 млн и 6 млн руб. соответственно, а действие программы продлили до июля 2021 г. Все это привело к тому, что спрос на новостройки побил все рекорды прошлых лет. По данным Росреестра, за 11 месяцев 2020 г. в Москве был заключено 91 211 ипотечных сделок, это самый высокий показатель за всю историю рынка жилья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных