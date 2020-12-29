Жилье продолжит дорожать

Позже лимит был увеличен до 12 млн и 6 млн руб. соответственно, а действие программы продлили до июля 2021 г. Все это привело к тому, что спрос на новостройки побил все рекорды прошлых лет. По данным Росреестра, за 11 месяцев 2020 г. в Москве был заключено 91 211 ипотечных сделок, это самый высокий показатель за всю историю рынка жилья.