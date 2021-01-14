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Курс евро упал ниже 89 рублей впервые с декабря

Ведомости

Курс евро упал ниже 89 руб. впервые с декабря прошлого года, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. По состоянию на 17.36 по мск курс евро составил 88,96 руб. 

Курс доллара также продолжает снижаться  - по состоянию на 17.37 по мск один доллар стоил 73,37 руб. 

14 января стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $55,6 за баррель. Стоимость февральского фьючерса WTI составляла $52,7 за баррель. 

Ранее по теме: Курс евро упал ниже 90 рублей впервые с начала января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных