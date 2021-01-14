Курс евро упал ниже 89 рублей впервые с декабря
Курс евро упал ниже 89 руб. впервые с декабря прошлого года, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. По состоянию на 17.36 по мск курс евро составил 88,96 руб.
Курс доллара также продолжает снижаться - по состоянию на 17.37 по мск один доллар стоил 73,37 руб.
14 января стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $55,6 за баррель. Стоимость февральского фьючерса WTI составляла $52,7 за баррель.