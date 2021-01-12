Курс евро упал ниже 90 рублей впервые с начала января
Курс евро в ходе торгов опустился ниже порога в 90 руб., следует из данных Московской биржи. К 14:28 мск цена валюты составила 89,96 руб. На подобном уровне она ранее была 4 января.
Курс доллара, в свою очередь, приблизился к отметке в 74 руб. Его цена опустилась до 74,08 руб. Ниже этого уровня он торговался 6 января.
Рубль укрепляется по отношению к валютам на фоне роста цен на нефть. Так, сегодня стоимость мартовского фьючерса марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $56 за баррель. Это произошло впервые с февраля прошлого года.
Растет и цена WTI. Сегодня ее февральский фьючерс подорожал выше $53 за баррель. Это также рекордный показатель с февраля 2020 г. Таким образом, цены на нефть фактически вернулись к уровню, который наблюдался до пандемии коронавирусной инфекции.