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Курс евро упал ниже 90 рублей впервые с начала января

Ведомости

Курс евро в ходе торгов опустился ниже порога в 90 руб., следует из данных Московской биржи. К 14:28 мск цена валюты составила 89,96 руб. На подобном уровне она ранее была 4 января.

Курс доллара, в свою очередь, приблизился к отметке в 74 руб. Его цена опустилась до 74,08 руб. Ниже этого уровня он торговался 6 января.

Рубль укрепляется по отношению к валютам на фоне роста цен на нефть. Так, сегодня стоимость мартовского фьючерса марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $56 за баррель. Это произошло впервые с февраля прошлого года.

Растет и цена WTI. Сегодня ее февральский фьючерс подорожал выше $53 за баррель. Это также рекордный показатель с февраля 2020 г. Таким образом, цены на нефть фактически вернулись к уровню, который наблюдался до пандемии коронавирусной инфекции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных