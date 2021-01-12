Курс евро упал ниже 90 рублей впервые с начала января

Рубль укрепляется по отношению к валютам на фоне роста цен на нефть. Так, сегодня стоимость мартовского фьючерса марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $56 за баррель. Это произошло впервые с февраля прошлого года.