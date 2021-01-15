ВТБ сообщил о росте трат россиян на морские курорты в новогодние праздники
Объем трат россиян на посещение крупнейших зарубежных морских курортов заметно вырос в новогодние праздники 2021 г., сообщает ВТБ со ссылкой на данные статистики транзакций своих клиентов. «Взрывное» увеличение расходов аналитики отметили в Танзании – на 244% год к году – примерно до 8 млн руб., тогда как больше всего денег люди потратили в ОАЭ – 250 млн руб.
Значительный рост трат зафиксирован также в Египте и на Кубе – на 82% и 72% соответственно. Суммы, оставленные там россиянами в новогодние каникулы, составляют около 10 млн руб. и 2 млн руб. соответственно.
При этом по общему объему трат в указанный период лидируют ОАЭ, Турция и Мальдивы, рассказали в ВТБ. Однако в первой из стран отмечено сокращение расходов по сравнению с теми же датами прошлого года.
«В Эмиратах клиенты ВТБ потратили около 250 млн руб., данный показатель сократился на 20% к прошлому году. В Турции расходы россиян увеличились – на 23%, до более чем 80 млн руб. На Мальдивах было потрачено 45 млн руб., что на 6% превышает прошлогодний результат», — сказано в результатах исследования банка.
Однако, несмотря на в целом положительную динамику на морских курортах, на фоне коронавируса и связанных с ним ограничений общий объем транзакций клиентов ВТБ в зарубежных странах в новогодние праздники снизился на 76% год к году, составив 770 млн руб., выяснили аналитики.
Сократились траты в популярных на рождественские и новогодние каникулы странах Европы: на 92% в Германии, 87% – во Франции, 83% – в Испании и на 69% в Швейцарии. В Великобритании и США снижение составило по 71% соответственно. На азиатских направлениях показатели падения еще выше. В Южной Корее объем транзакций снизился на 94%, в Японии – на 96%, в Китае – на 97%.
Сократились и зарубежные расходы граждан в наиболее популярных туристических категориях. На гостиницы клиенты ВТБ потратили 182 млн руб. – на 74% меньше, чем на новогодние каникулы год назад. На авиабилеты и билеты на поезд было направлено 4 млн руб. (-82%), рестораны и бары – 63 млн руб. (-84%). За аренду автомобилей и мотоциклов за границей россияне заплатили – 6 млн руб., снижение составило 86% год к году.