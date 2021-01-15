ВТБ сообщил о росте трат россиян на морские курорты в новогодние праздники

Сократились траты в популярных на рождественские и новогодние каникулы странах Европы: на 92% в Германии, 87% – во Франции, 83% – в Испании и на 69% в Швейцарии. В Великобритании и США снижение составило по 71% соответственно. На азиатских направлениях показатели падения еще выше. В Южной Корее объем транзакций снизился на 94%, в Японии – на 96%, в Китае – на 97%.