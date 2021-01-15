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ВТБ сообщил о росте трат россиян на морские курорты в новогодние праздники

Ведомости

Объем трат россиян на посещение крупнейших зарубежных морских курортов заметно вырос в новогодние праздники 2021 г., сообщает ВТБ со ссылкой на данные статистики транзакций своих клиентов. «Взрывное» увеличение расходов аналитики отметили в Танзании – на 244% год к году – примерно до 8 млн руб., тогда как больше всего денег люди потратили в ОАЭ – 250 млн руб.

Значительный рост трат зафиксирован также в Египте и на Кубе – на 82% и 72% соответственно. Суммы, оставленные там россиянами в новогодние каникулы, составляют около 10 млн руб. и 2 млн руб. соответственно.

При этом по общему объему трат в указанный период лидируют ОАЭ, Турция и Мальдивы, рассказали в ВТБ. Однако в первой из стран отмечено сокращение расходов по сравнению с теми же датами прошлого года.

«В Эмиратах клиенты ВТБ потратили около 250 млн руб., данный показатель сократился на 20% к прошлому году. В Турции расходы россиян увеличились – на 23%, до более чем 80 млн руб. На Мальдивах было потрачено 45 млн руб., что на 6% превышает прошлогодний результат», — сказано в результатах исследования банка.

Однако, несмотря на в целом положительную динамику на морских курортах, на фоне коронавируса и связанных с ним ограничений общий объем транзакций клиентов ВТБ в зарубежных странах в новогодние праздники снизился на 76% год к году, составив 770 млн руб., выяснили аналитики.

Сократились траты в популярных на рождественские и новогодние каникулы странах Европы: на 92% в Германии, 87% – во Франции, 83% – в Испании и на 69% в Швейцарии. В Великобритании и США снижение составило по 71% соответственно. На азиатских направлениях показатели падения еще выше. В Южной Корее объем транзакций снизился на 94%, в Японии – на 96%, в Китае – на 97%.

Сократились и зарубежные расходы граждан в наиболее популярных туристических категориях. На гостиницы клиенты ВТБ потратили 182 млн руб. – на 74% меньше, чем на новогодние каникулы год назад. На авиабилеты и билеты на поезд было направлено 4 млн руб. (-82%), рестораны и бары – 63 млн руб. (-84%). За аренду автомобилей и мотоциклов за границей россияне заплатили – 6 млн руб., снижение составило 86% год к году.

Ранее по теме: Сбер и ВТБ оценили траты россиян в новогодние праздники

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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