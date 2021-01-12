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Сбер и ВТБ оценили траты россиян в новогодние праздники

Ведомости

Россияне в новогодние каникулы в 2021 г. сократили траты в кафе и ресторанах по сравнению с праздниками до пандемии, сообщил РБК со ссылкой на данные Сбербанка и ВТБ.

По данным «СберИндекс», 4-10 января траты россиян на авиабилеты упали на 77% в годовом выражении, расходы на отели — на 81,4%, на покупки в Duty Free — на 87,1%. Расходы на услуги турагентств снизились в 2021 году на 38,6%. Траты в этих категориях с 28 декабря по 3 января также были ниже год к году. 

Согласно данным ВТБ, расходы на услуги турагентств с 1 по 8 января снизились на треть в годовом выражении, однако траты на транспорт выросли на 22%, на гостиницы — на 15%. 

Аналитики Сбера рассказали, что ограничения на поездки за рубеж поддержали траты внутри России. В период с 4 по 10 января расходы на топливо и услуги автосервисов выросли на 5%. Траты на проживание в гостиницах в целом сократились на 80%, однако объем расходов в этой категории внутри России вырос на 5,8% в годовом выражении. 

В ВТБ отметили, что траты россиян на развлечения и путешествия по стране в период с 1 по 8 января выросли на 2,3% по сравнению с прошлым годом. В городах Золотого кольца объем расходных операций увеличился на 17%, в Москве общие расходы потребителей выросли на 7% в годовом выражении. 

По данным Сбера, расходы на развлечения в период с 4 по 10 января снизились на 40,8% в годовом выражении, в период с 28 декабря по 3 января — на 49,1%. Заметный рост расходов с 4 по 10 января наблюдался в категории «Спорт» — на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В ВТБ отметили, что с 1 по 8 января россияне потратили на развлечения на 39% больше, чем в 2020 году. Расходы на бары и рестораны снизились на четверть, траты на алкоголь выросли на треть в годовом выражении. 

Ранее по теме: Траты россиян в Новый год выросли на 20%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных