Сбер и ВТБ оценили траты россиян в новогодние праздники

По данным Сбера, расходы на развлечения в период с 4 по 10 января снизились на 40,8% в годовом выражении, в период с 28 декабря по 3 января — на 49,1%. Заметный рост расходов с 4 по 10 января наблюдался в категории «Спорт» — на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В ВТБ отметили, что с 1 по 8 января россияне потратили на развлечения на 39% больше, чем в 2020 году. Расходы на бары и рестораны снизились на четверть, траты на алкоголь выросли на треть в годовом выражении.