Траты россиян в Новый год выросли на 20%
Всего граждане осуществили 94 млн операций. Их число превысило прошлогодний показатель почти на четверть – 24%.
Существенный рост был отмечен в сегменте онлайн-покупок – 45% год к году. Так, граждане провели в общей сложности 11,6 млн банковских транзакций. Отмечается, что 31 декабря клиенты Сбербанка более 500 тыс. раз заказали доставку еды из ресторанов и супермаркетов, что в 3,3 раза превышает значения 2019 г.
При этом число приобретений за рубежом снизилось почти в четыре раза. Это произошло в связи с закрытием границ из-за коронавируса, пояснил Царев.
Помимо покупок, россияне в Новый год осуществляли перевод денежных средств. Таковых было зафиксировано 23 млн – на 8,8% больше, чем за год до этого. Количество других платежей составило 15 млн – на 1,5% выше уровня 2019 г.