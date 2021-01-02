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Траты россиян в Новый год выросли на 20%

Ведомости

С утра 31 декабря 2020 г. до 09:00 мск 1 января 2021 г. россияне потратили 70 млрд руб., что на 20% больше, чем в сопоставимый период годом ранее, сообщил зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, его заявление привел РБК.

Всего граждане осуществили 94 млн операций. Их число превысило прошлогодний показатель почти на четверть – 24%.

Существенный рост был отмечен в сегменте онлайн-покупок – 45% год к году. Так, граждане провели в общей сложности 11,6 млн банковских транзакций. Отмечается, что 31 декабря клиенты Сбербанка более 500 тыс. раз заказали доставку еды из ресторанов и супермаркетов, что в 3,3 раза превышает значения 2019 г.

При этом число приобретений за рубежом снизилось почти в четыре раза. Это произошло в связи с закрытием границ из-за коронавируса, пояснил Царев.

Помимо покупок, россияне в Новый год осуществляли перевод денежных средств. Таковых было зафиксировано 23 млн – на 8,8% больше, чем за год до этого. Количество других платежей составило 15 млн – на 1,5% выше уровня 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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