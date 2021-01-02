Траты россиян в Новый год выросли на 20%

Существенный рост был отмечен в сегменте онлайн-покупок – 45% год к году. Так, граждане провели в общей сложности 11,6 млн банковских транзакций. Отмечается, что 31 декабря клиенты Сбербанка более 500 тыс. раз заказали доставку еды из ресторанов и супермаркетов, что в 3,3 раза превышает значения 2019 г.