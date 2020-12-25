Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

ВТБ выявил сокращение трат россиян на шампанское перед Новым годом

Ведомости

В декабре этого года россияне потратили на игристые вина, включая шампанское, 214 млн руб., что на 38% меньше, чем за первые три недели последнего месяца 2019 г., говорится в результатах исследования, проведенного эквайринговым бизнесом ВТБ вместе с оператором фискальных данных «Первый ОФД». Число транзакций при этом снизилось на 60%.

Отмечается, что меньше всего расходы на шампанское в декабре сократились в Центральном федеральном округе – на 27% к прошлому году, а больше всего на Северном Кавказе – на 78%.

«В течение всего нынешнего года продажи шампанского в нашей стране падали. В декабре эта тенденция только усилилась. Пока сложно сделать окончательный вывод, отложили ли граждане покупку традиционно новогоднего напитка на последнюю неделю декабря или же решили отказаться от него в пользу более крепкого спиртного, чтобы попрощаться с 2020 годом», – заявил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

По данным банка, в целом за текущий год расходы россиян на шампанское снизились на 10%. Они увеличились месяц к месяцу только в январе – примерно на 25%. Наиболее заметным сокращение объема трат на эту категорию товаров было отмечено, кроме декабря, в период самоизоляции – марте-апреле – на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и в ноябре – на 25%.

При этом в целом оборот алкомаркетов в декабре вырос на 64% год к году, а количество проведенных транзакций возросло в полтора раза, отметили в ВТБ. Более чем в два раза увеличились продажи алкоголя в туристических регионах России: на 225% в Краснодарском крае и 123% в Ленинградской области (+123%).

В банке добавили, что расходы граждан на новогодний стол в 2020 г. сохранились на уровне 2019 г. и составили 27 млрд руб. При этом число проведенных транзакций в декабре в этом сегменте возросло на 20% год к году.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных