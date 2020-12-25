ВТБ выявил сокращение трат россиян на шампанское перед Новым годом
В декабре этого года россияне потратили на игристые вина, включая шампанское, 214 млн руб., что на 38% меньше, чем за первые три недели последнего месяца 2019 г., говорится в результатах исследования, проведенного эквайринговым бизнесом ВТБ вместе с оператором фискальных данных «Первый ОФД». Число транзакций при этом снизилось на 60%.
Отмечается, что меньше всего расходы на шампанское в декабре сократились в Центральном федеральном округе – на 27% к прошлому году, а больше всего на Северном Кавказе – на 78%.
«В течение всего нынешнего года продажи шампанского в нашей стране падали. В декабре эта тенденция только усилилась. Пока сложно сделать окончательный вывод, отложили ли граждане покупку традиционно новогоднего напитка на последнюю неделю декабря или же решили отказаться от него в пользу более крепкого спиртного, чтобы попрощаться с 2020 годом», – заявил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
По данным банка, в целом за текущий год расходы россиян на шампанское снизились на 10%. Они увеличились месяц к месяцу только в январе – примерно на 25%. Наиболее заметным сокращение объема трат на эту категорию товаров было отмечено, кроме декабря, в период самоизоляции – марте-апреле – на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и в ноябре – на 25%.
При этом в целом оборот алкомаркетов в декабре вырос на 64% год к году, а количество проведенных транзакций возросло в полтора раза, отметили в ВТБ. Более чем в два раза увеличились продажи алкоголя в туристических регионах России: на 225% в Краснодарском крае и 123% в Ленинградской области (+123%).
В банке добавили, что расходы граждан на новогодний стол в 2020 г. сохранились на уровне 2019 г. и составили 27 млрд руб. При этом число проведенных транзакций в декабре в этом сегменте возросло на 20% год к году.