ВТБ выявил сокращение трат россиян на шампанское перед Новым годом

По данным банка, в целом за текущий год расходы россиян на шампанское снизились на 10%. Они увеличились месяц к месяцу только в январе – примерно на 25%. Наиболее заметным сокращение объема трат на эту категорию товаров было отмечено, кроме декабря, в период самоизоляции – марте-апреле – на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и в ноябре – на 25%.