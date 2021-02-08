Максимальная ставка по рублевым вкладам сохранилась на уровне 2020 года
На протяжении января 2021 г. средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших кредитных организациях страны, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, оставалась на уровне 4,49%, сообщила пресс-служба Банка России.
При расчете учитывались показатели «Сбера», Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, «Московского кредитного банка», «Альфа-банка», банка «Открытие», Промсвязьбанка и «Россельхозбанка».
Своего текущего уровня средняя максимальная ставка достигла во второй декаде декабря прошлого года. Тогда она выросла по сравнению с первой декадой на 0,03 п.п.
В первой, второй и третьей декадах 2020 г. средний размер ставки составлял 5,93%, 5,89% и 5,76% соответственно. Таким образом, за год он снизился более чем на 1 п.п. В целом на протяжении 2020 г. показатель постепенно падал. Минимального годового и исторического значения ставка достигла в первой декаде октября — 4,33%.
Средняя максимальная ставка по вкладам в России уменьшалась вслед за снижением Банком России ключевой ставки. 24 июля 2020 года она достигла рекордно низких 4,25% и с тех пор находится на этом уровне. Затем регулятор сохранял ее трижды. Такое решение было принято в связи в переходом ЦБ к мягкой денежно-кредитной политике для поддержки экономики и населения во время пандемии коронавируса.