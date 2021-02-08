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Максимальная ставка по рублевым вкладам сохранилась на уровне 2020 года

Ведомости

На протяжении января 2021 г. средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших кредитных организациях страны, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, оставалась на уровне 4,49%, сообщила пресс-служба Банка России.

При расчете учитывались показатели «Сбера», Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, «Московского кредитного банка», «Альфа-банка», банка «Открытие», Промсвязьбанка и «Россельхозбанка».

Своего текущего уровня средняя максимальная ставка достигла во второй декаде декабря прошлого года. Тогда она выросла по сравнению с первой декадой на 0,03 п.п. 

В первой, второй и третьей декадах 2020 г. средний размер ставки составлял 5,93%, 5,89% и 5,76% соответственно. Таким образом, за год он снизился более чем на 1 п.п. В целом на протяжении 2020 г. показатель постепенно падал. Минимального годового и исторического значения ставка достигла в первой декаде октября — 4,33%.

Средняя максимальная ставка по вкладам в России уменьшалась вслед за снижением Банком России ключевой ставки. 24 июля 2020 года она достигла рекордно низких 4,25% и с тех пор находится на этом уровне. Затем регулятор сохранял ее трижды. Такое решение было принято в связи в переходом ЦБ к мягкой денежно-кредитной политике для поддержки экономики и населения во время пандемии коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных