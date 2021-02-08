Максимальная ставка по рублевым вкладам сохранилась на уровне 2020 года

Средняя максимальная ставка по вкладам в России уменьшалась вслед за снижением Банком России ключевой ставки. 24 июля 2020 года она достигла рекордно низких 4,25% и с тех пор находится на этом уровне. Затем регулятор сохранял ее трижды. Такое решение было принято в связи в переходом ЦБ к мягкой денежно-кредитной политике для поддержки экономики и населения во время пандемии коронавируса.