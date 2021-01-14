Биткойн и золото принесли россиянам больше всего прибыли в 2020 году

Приобретя биткойн на 100 000 руб. в первые январские дни 2020 г., к концу декабря можно было получить 354 000 руб. прибыли, подсчитали аналитики FinExpertiza. Они полагают, что в этом году в силу большого внимания к биткойну институциональных инвесторов курс криптовалюты установит новые рекорды, хотя показатель 2020 г. в части доходности вряд ли будет превышен. «Высокая волатильность может стать ограничивающим фактором. Задел для роста остается, но ожидать столь же мощного роста, который мы наблюдали в 2020 г., уже не приходится», – считает Дмитрий Мороз, инвестиционный консультант АО «Финам».