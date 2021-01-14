Биткойн и золото принесли россиянам больше всего прибыли в 2020 году

Биткойн и золото принесли россиянам больше всего прибыли в 2020 годуМеньше всего заработали инвесторы, сделавшие ставку на рублевые депозиты
Самым выгодным инвестиционным вложением 2020 г. оказался биткойн, меньше всего заработали инвесторы, сделавшие ставку на рублевые депозиты. Об этом свидетельствует рейтинг доходности самых популярных у россиян в 2020 г. финансовых инструментов аналитической службы FinExpertiza. Аналитики подсчитали, какой рублевый доход можно было получить от вложения 100 000 руб. в разные инструменты в начале года с фиксацией прибыли в конце. Как выяснилось, кризисный год оказался прибыльным даже для тех, кто просто переждал пандемию, не выводя деньги.
Приобретя биткойн на 100 000 руб. в первые январские дни 2020 г., к концу декабря можно было получить 354 000 руб. прибыли, подсчитали аналитики FinExpertiza. Они полагают, что в этом году в силу большого внимания к биткойну институциональных инвесторов курс криптовалюты установит новые рекорды, хотя показатель 2020 г. в части доходности вряд ли будет превышен. «Высокая волатильность может стать ограничивающим фактором. Задел для роста остается, но ожидать столь же мощного роста, который мы наблюдали в 2020 г., уже не приходится», – считает Дмитрий Мороз, инвестиционный консультант АО «Финам».