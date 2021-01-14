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Биткойн и золото принесли россиянам больше всего прибыли в 2020 году

Меньше всего заработали инвесторы, сделавшие ставку на рублевые депозиты
Елена Ведерина
Евгений Разумный / Ведомости

Самым выгодным инвестиционным вложением 2020 г. оказался биткойн, меньше всего заработали инвесторы, сделавшие ставку на рублевые депозиты. Об этом свидетельствует рейтинг доходности самых популярных у россиян в 2020 г. финансовых инструментов аналитической службы FinExpertiza. Аналитики подсчитали, какой рублевый доход можно было получить от вложения 100 000 руб. в разные инструменты в начале года с фиксацией прибыли в конце. Как выяснилось, кризисный год оказался прибыльным даже для тех, кто просто переждал пандемию, не выводя деньги.

Приобретя биткойн на 100 000 руб. в первые январские дни 2020 г., к концу декабря можно было получить 354 000 руб. прибыли, подсчитали аналитики FinExpertiza. Они полагают, что в этом году в силу большого внимания к биткойну институциональных инвесторов курс криптовалюты установит новые рекорды, хотя показатель 2020 г. в части доходности вряд ли будет превышен. «Высокая волатильность может стать ограничивающим фактором. Задел для роста остается, но ожидать столь же мощного роста, который мы наблюдали в 2020 г., уже не приходится», – считает Дмитрий Мороз, инвестиционный консультант АО «Финам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных