«Яндекс» запустит сервис безналичной оплаты Yandex Pay
Документы были опубликованы 1 февраля. В них сказано, что пользователи Yandex Pay смогут сохранять данные о своих банковских картах и использовать сервис для безналичной оплаты у подключенных к нему продавцам.
Представитель «Яндекса» заявил «Ведомостям», что пользователи компании уже давно могут привязать банковскую карту к своему аккаунту и оплачивать покупки и заказы на разных сервисах компании.
«Мы постоянно развиваем и совершенствуем возможности для онлайн-оплаты на сервисах Яндекса. Мы хотим, чтобы они были удобными и безопасными. Для этого мы разрабатываем новые технологии и сервисы, о которых расскажем позднее», — рассказал представитель.