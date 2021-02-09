Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы

«Яндекс» запустит сервис безналичной оплаты Yandex Pay

Ведомости

«Яндекс» готовится запустить собственный сервис безналичной оплаты Yandex Pay, говорится в правовых документах, опубликованных на сайте компании.

Документы были опубликованы 1 февраля. В них сказано, что пользователи Yandex Pay смогут сохранять данные о своих банковских картах и использовать сервис для безналичной оплаты у подключенных к нему продавцам.

Представитель «Яндекса» заявил «Ведомостям», что пользователи компании уже давно могут привязать банковскую карту к своему аккаунту и оплачивать покупки и заказы на разных сервисах компании. 

«Мы постоянно развиваем и совершенствуем возможности для онлайн-оплаты на сервисах Яндекса. Мы хотим, чтобы они были удобными и безопасными. Для этого мы разрабатываем новые технологии и сервисы, о которых расскажем позднее», — рассказал представитель. 

В июне прошлого года «Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов и завершили партнерство, продлившееся 11 лет. По условиям сделки банк выкупил долю IT-компании в сервисе «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд руб. После 15 декабря прошлого года компания полностью перешла на новый бренд «ЮMoney».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных