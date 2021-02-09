«Яндекс» запустит сервис безналичной оплаты Yandex Pay

«Мы постоянно развиваем и совершенствуем возможности для онлайн-оплаты на сервисах Яндекса. Мы хотим, чтобы они были удобными и безопасными. Для этого мы разрабатываем новые технологии и сервисы, о которых расскажем позднее», — рассказал представитель.