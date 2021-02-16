ЦБ предложил банкам способ борьбы с отмыванием денег через исполнительные листы

В соответствии с действующим законодательством, банки не могут отказать в переводе средств по исполнительному документу, даже если есть подозрение, что таким образом клиенты уклоняются от предусмотренных «противолегализационным» законодательством процедур внутреннего контроля. Поэтому теперь, по рекомендации регулятора, кредитная организация, обслуживающая должника, будет информировать другую кредитную организацию, клиентом которой является получатель средств, что деньги переводятся на основании исполнительного документа, который кажется подозрительным.