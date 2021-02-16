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ЦБ предложил банкам способ борьбы с отмыванием денег через исполнительные листы

Ведомости

В связи с увеличением числа случаев, когда компании для обналичивания средств или их отмывания инициируют фальшивое судебное разбирательство, чтобы через исполнительные листы якобы на законных основаниях взыскать деньги с контрагента, Банк России рекомендовал кредитным организациям обмениваться данными о получении подобных документов. 

В соответствии с действующим законодательством, банки не могут отказать в переводе средств по исполнительному документу, даже если есть подозрение, что таким образом клиенты уклоняются от предусмотренных «противолегализационным» законодательством процедур внутреннего контроля. Поэтому теперь, по рекомендации регулятора, кредитная организация, обслуживающая должника, будет информировать другую кредитную организацию, клиентом которой является получатель средств, что деньги переводятся на основании исполнительного документа, который кажется подозрительным.

Более того, при направлении подобной информации банк должника должен уведомить об этом банк взыскателя способом, гарантирующим получение соответствующего уведомления. Сделать это можно по электронной почте или по телефону, но обязательно с соблюдением законодательства о защите информации, содержащей банковскую тайну.

Кредитные организации, чьими клиентами являются получатели денег, в свою очередь, должны принимать во внимание предоставленные им от коллег сведения. Кроме того, им следует уведомлять адресантов о получении указанных документов. 

Ранее Росфинмониторинг сообщил, что в 2020 г. объем сомнительных операций, осуществленных через исполнительные документы, превысил 70 млрд руб. Это в 1,7 раза больше, чем в 2019 г., писал ТАСС.

Ранее по теме: Банки увидели рост числа попыток взыскать долги по решению суда без приставов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных