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Банки увидели рост числа попыток взыскать долги по решению суда без приставов

Ведомости

Во втором полугодии 2020 г. выросло число клиентов банков, которые пытаются взыскать долг по решению суда без судебных приставов, сообщил РБК со ссылкой на данные крупных российских банков. Речь идет о предъявлении людьми и компаниями в банки бумажных исполнительных листов, которые выдаются судами и позволяют списывать долги со счетов третьих лиц.

По данным Сбербанка, во второй половине 2020 г. число таких клиентов увеличилось на 30%, по данным Тинькофф Банка — на 6% в годовом выражении и на 52% по сравнению с первым полугодием. ВТБ заявил о «существенном» росте показателя. Росбанк также зафиксировал увеличение числа таких клиентов. 

По закону, при списании долга по бумажному исполнительному листу согласие клиента-должника не требуется. Деньги должны списать сразу же при обращении, однако банк может приостановить операцию на семь дней, если у него возникнут сомнения в подлинности документа.

При росте числа обращений клиентов за взысканием долгов появились жалобы клиентов на затягивание обработки таких обращений. Представители банков пояснили, что часть исполнительных листов — поддельные и требуют дополнительной проверки совместно с МВД. ЦБ отметил, что в пандемию стали популярнее сомнительные схемы с использованием исполнительных листов. По данным ЦБ, за девять месяцев 2020 года объем незаконного обналичивания через исполнительные листы вырос в 1,9 раза. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных