Банки увидели рост числа попыток взыскать долги по решению суда без приставов
Во втором полугодии 2020 г. выросло число клиентов банков, которые пытаются взыскать долг по решению суда без судебных приставов, сообщил РБК со ссылкой на данные крупных российских банков. Речь идет о предъявлении людьми и компаниями в банки бумажных исполнительных листов, которые выдаются судами и позволяют списывать долги со счетов третьих лиц.
По закону, при списании долга по бумажному исполнительному листу согласие клиента-должника не требуется. Деньги должны списать сразу же при обращении, однако банк может приостановить операцию на семь дней, если у него возникнут сомнения в подлинности документа.
При росте числа обращений клиентов за взысканием долгов появились жалобы клиентов на затягивание обработки таких обращений. Представители банков пояснили, что часть исполнительных листов — поддельные и требуют дополнительной проверки совместно с МВД. ЦБ отметил, что в пандемию стали популярнее сомнительные схемы с использованием исполнительных листов. По данным ЦБ, за девять месяцев 2020 года объем незаконного обналичивания через исполнительные листы вырос в 1,9 раза.