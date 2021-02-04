Банки увидели рост числа попыток взыскать долги по решению суда без приставов

При росте числа обращений клиентов за взысканием долгов появились жалобы клиентов на затягивание обработки таких обращений. Представители банков пояснили, что часть исполнительных листов — поддельные и требуют дополнительной проверки совместно с МВД. ЦБ отметил, что в пандемию стали популярнее сомнительные схемы с использованием исполнительных листов. По данным ЦБ, за девять месяцев 2020 года объем незаконного обналичивания через исполнительные листы вырос в 1,9 раза.