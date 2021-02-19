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Объем подозрительных операций в российских банках сократился более чем вдвое

Ведомости

Объем подозрительных операций, проводимых через российские банки, упал более чем вдвое за два года. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте ведомства. 

«По критериям, которые совместно с банками разработаны, отобрали подозрительных операций в легальную экономику, или, наоборот, вывод из легальной экономики – банки не дали порядка 190 миллиардов. Снижен объем подозрительных операций за последние два года примерно в два с лишним раза», — сказал Чиханчин. 

Он также отметил, что доля банков с высокими рисками сократилась на 60%, часть таких банков были лишены лицензии, к другой части применены другие санкции. 

После прихода Эльвиры Набиуллиной на должность председателя ЦБ в 2013 г. большое количество банков лишилось своих лицензий. По данным Центробанка, на 1 января 2013 г. в стране работали 956 банков. 1 февраля 2021 г. — 365 банков.

Банки лишались лицензий в последние годы в основном из-за нарушения «антиотмывочного» закона, высокорискованной кредитной политики, низкого качества активов, а также относительно редко — из-за падения уровня собственных средств ниже критической отметки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных