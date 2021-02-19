Объем подозрительных операций в российских банках сократился более чем вдвое

«По критериям, которые совместно с банками разработаны, отобрали подозрительных операций в легальную экономику, или, наоборот, вывод из легальной экономики – банки не дали порядка 190 миллиардов. Снижен объем подозрительных операций за последние два года примерно в два с лишним раза», — сказал Чиханчин.