Объем подозрительных операций в российских банках сократился более чем вдвое
Объем подозрительных операций, проводимых через российские банки, упал более чем вдвое за два года. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте ведомства.
«По критериям, которые совместно с банками разработаны, отобрали подозрительных операций в легальную экономику, или, наоборот, вывод из легальной экономики – банки не дали порядка 190 миллиардов. Снижен объем подозрительных операций за последние два года примерно в два с лишним раза», — сказал Чиханчин.
Он также отметил, что доля банков с высокими рисками сократилась на 60%, часть таких банков были лишены лицензии, к другой части применены другие санкции.
После прихода Эльвиры Набиуллиной на должность председателя ЦБ в 2013 г. большое количество банков лишилось своих лицензий. По данным Центробанка, на 1 января 2013 г. в стране работали 956 банков. 1 февраля 2021 г. — 365 банков.
Банки лишались лицензий в последние годы в основном из-за нарушения «антиотмывочного» закона, высокорискованной кредитной политики, низкого качества активов, а также относительно редко — из-за падения уровня собственных средств ниже критической отметки.