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Курс биткоина впервые превысил $53 000

Ведомости

Курс биткоина в очередной раз побил собственный рекорд и впервые в истории превысил $53 000, следует из данных портала Coinmarketcap, который анализирует сведения с крупнейших криптовалютных бирж.

По данным портала, максимальное значение, которого достигала криптовалюта 19 февраля — $53 253, 64. По состоянию на 18:00 мск он стабилизировался на $53 153 (+2,28%). В моменте на 17:49 мск курс биткоина на торгах криптовалютной биржи Binance достигал $53 420. Вырос также и курс второй по капитализации криптовалюты Ethereum, до $1 930 (+0,77%).

Резкий рост стоимости криптовалют начался 8 февраля после того, как Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткоина на $1,5 млрд.

Биткоин рос быстрыми темпами с конца октября. В середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 000. 31 декабря стоимость BTC почти достигла $29 000, хотя до октября не поднималась выше $12 300. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла $7200, а в ту же дату 2021 г. — $29 400, 8 января он достиг $41 950. Однако к 11 января он подешевел более чем на 20% — до $33 200, возобновив рост в начале февраля.

Биткойн — децентрализованная криптовалюта, первоначально описанная в официальном документе 2008 г. человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Она была запущена вскоре после этого, в январе 2009 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных