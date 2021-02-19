Курс биткоина впервые превысил $53 000
Курс биткоина в очередной раз побил собственный рекорд и впервые в истории превысил $53 000, следует из данных портала Coinmarketcap, который анализирует сведения с крупнейших криптовалютных бирж.
По данным портала, максимальное значение, которого достигала криптовалюта 19 февраля — $53 253, 64. По состоянию на 18:00 мск он стабилизировался на $53 153 (+2,28%). В моменте на 17:49 мск курс биткоина на торгах криптовалютной биржи Binance достигал $53 420. Вырос также и курс второй по капитализации криптовалюты Ethereum, до $1 930 (+0,77%).
Резкий рост стоимости криптовалют начался 8 февраля после того, как Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткоина на $1,5 млрд.
Биткоин рос быстрыми темпами с конца октября. В середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 000. 31 декабря стоимость BTC почти достигла $29 000, хотя до октября не поднималась выше $12 300. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла $7200, а в ту же дату 2021 г. — $29 400, 8 января он достиг $41 950. Однако к 11 января он подешевел более чем на 20% — до $33 200, возобновив рост в начале февраля.
Биткойн — децентрализованная криптовалюта, первоначально описанная в официальном документе 2008 г. человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Она была запущена вскоре после этого, в январе 2009 г.