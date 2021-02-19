Капитализация биткоина превысила $1 триллион
Капитализация биткоина впервые в истории превысила $1 трлн, следует из данных портала Coinmarketcap, который анализирует сведения с крупнейших криптовалютных бирж.
Курс биткоина превысил $53 728, когда капитализация достигла $1 трлн. Чуть позже биткоин установил новый рекорд, пробив отметку в $54 тыс., стоимость одной цифровой монеты на 19.27 по мск достигла $54,344.
Резкий рост стоимости криптовалют начался 8 февраля после того, как Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткоина на $1,5 млрд.
Биткоин рос быстрыми темпами с конца октября. В середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 000. 31 декабря стоимость BTC почти достигла $29 000, хотя до октября не поднималась выше $12 300. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла $7200, а в ту же дату 2021 г. — $29 400, 8 января он достиг $41 950. Однако к 11 января он подешевел более чем на 20% — до $33 200, возобновив рост в начале февраля.
Биткоин — децентрализованная криптовалюта, первоначально описанная в официальном документе 2008 г. человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Она была запущена вскоре после этого, в январе 2009 г.