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Биткойн за сутки подешевел почти на 11%

Ведомости

Курс биткойна за сутки упал почти на 11$, до $44 983, 24 следует из данных портала Coinmarketcap, который анализирует сведения с крупнейших криптовалютных бирж.

По состоянию на 11:11 мск курс биткойна стабилизировался на отметке $45 380,37, падение составило 9,87%. Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum обвалилась за день на 10,78%, до $1,440.78 по состоянию на 11:12 мск и продолжает падение.

Чуть меньше недели назад биткойн достиг исторического максимума и превысил отметку $57 000. Эта и другие криптовалюты быстро росли с 8 февраля несколько и раз били рекорды после того, как Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткоина на $1,5 млрд.

В целом основные криптовалюты дорожают с конца октября 2020 г. В середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 тыс. 31 декабря стоимость BTC почти достигла $29 тыс., хотя до октября не поднималась выше $12,3 тыс. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла $7,2 тыс., а в ту же дату 2021 г. — $29,4 тыс., 8 января он достиг $41 950. После обвала на 20% в середине января, до $33,2 тыс., биткойн возобновил рост в начале февраля.

Ранее по теме: Курс биткойна впервые превысил $57 000

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных