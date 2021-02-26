Биткойн за сутки подешевел почти на 11%
Курс биткойна за сутки упал почти на 11$, до $44 983, 24 следует из данных портала Coinmarketcap, который анализирует сведения с крупнейших криптовалютных бирж.
По состоянию на 11:11 мск курс биткойна стабилизировался на отметке $45 380,37, падение составило 9,87%. Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum обвалилась за день на 10,78%, до $1,440.78 по состоянию на 11:12 мск и продолжает падение.
Чуть меньше недели назад биткойн достиг исторического максимума и превысил отметку $57 000. Эта и другие криптовалюты быстро росли с 8 февраля несколько и раз били рекорды после того, как Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткоина на $1,5 млрд.
В целом основные криптовалюты дорожают с конца октября 2020 г. В середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 тыс. 31 декабря стоимость BTC почти достигла $29 тыс., хотя до октября не поднималась выше $12,3 тыс. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла $7,2 тыс., а в ту же дату 2021 г. — $29,4 тыс., 8 января он достиг $41 950. После обвала на 20% в середине января, до $33,2 тыс., биткойн возобновил рост в начале февраля.