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Россияне назвали приемлемую сумму для покупки домашних животных

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В среднем россияне готовы потратить на покупку котенка 543 руб., щенка — 1700 руб., следует из результатов опроса, проведенного дочерней компанией Сбербанка «Сбербанк страхование» среди жителей 75 городов страны с населением свыше 500 тыс. человек.

При этом в ряде населенных пунктов показатели значительно выше средних, выяснили аналитики. «На большие суммы рассчитывают любители кошек из Санкт-Петербурга (1351 рубль), Москвы (1306 рублей), Рязани (971 рубль), Воронежа (870 рублей), Ярославля (848 рублей) и Краснодара (822 рубля). Поклонники собак готовы больше всего платить за щенков в Москве и Санкт-Петербурге (по 4500 рублей), Екатеринбурге (2200 рублей), Краснодаре (2100 рублей), Владивостоке, Красноярске, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске и Ярославле (по 2000 рублей)» — подсчитали эксперты.

В целом, согласно результатам исследования, домашние питомцы есть у 73% опрошенных. У 55% живут кошки, у 37% — собаки. Только в 8% случаев у респондентов оказались какие-либо другие питомцы. 

Однако среди тех, кто только планирует завести домашнее животное, 57,4%, наоборот, хотят взять домой щенка. О кошках задумываются 18,8% опрошенных. По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что кошек чаще берут с улиц и из приютов, а не из магазинов и питомников. Так, треть респондентов заявили, что подобрали живущих у них сейчас питомцев на улице. 

Наиболее велика доля людей, у которых дома есть кошка, в Самаре — 50%. В топе рейтинга также находятся Санкт-Петербург и Ярославль с долями в 49%. Эти два города также лидируют по доле «собачников» — 32%. На третьем месте здесь москвичи. Среди них собаки есть у 31% граждан. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных