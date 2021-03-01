Россияне назвали приемлемую сумму для покупки домашних животных

Однако среди тех, кто только планирует завести домашнее животное, 57,4%, наоборот, хотят взять домой щенка. О кошках задумываются 18,8% опрошенных. По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что кошек чаще берут с улиц и из приютов, а не из магазинов и питомников. Так, треть респондентов заявили, что подобрали живущих у них сейчас питомцев на улице.