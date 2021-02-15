Ученые оценили возможность заразиться коронавирусом от собак и кошек
Нет доказательств того, что домашние кошки и собаки могут быть источником заражения новой коронавирусной инфекцией, следует из статьи группы ученых РАН Донского государственного технического университета (ДГТУ) и Ростовского государственного медуниверситета (РостГМУ) под названием «Коронавирусные инфекции животных: будущие риски для человека», сообщается на сайте ДГТУ.
«По мнению авторов статьи, пока не существует достаточной доказательной базы, чтобы утверждать, что мелкие домашние животные могут быть задействованы в возникновении инфекции и передаче ее человеку (эмерджентных CoV)», — говорится в сообщении.
Авторы публикации также проанализировали возможность передачи вируса от человека к кошке, отметив, что это допустимо «только в условиях очень тесного и повторяющегося контакта с зараженным человеком». При эом в реальных условиях шанс заразиться маловероятен, а заразившееся животное станет «биологическим тупиком» для дальнейшей передачи вируса.
«Мы убеждены, что если инфицирование SARS-CoV-2 кошек подтвердится, то эти животные будут для этого вируса биологическим тупиком. То есть передать вирус человеку кошки уже не смогут», — подчеркнули ученые.
Ранее советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что ведомство будет готово объявить о создании в России вакцины от коронавируса для животных в апреле 2021 г. Вакцину испытывали на кошках, хорьках, песцах, лисах и собаках. По словам Мелано, антитела к коронавирусу выработались у всех участников исследования. У животных, привитых в июне 2020 г., до сих пор сохраняется иммунитет.