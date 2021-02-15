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Ученые оценили возможность заразиться коронавирусом от собак и кошек

Ведомости

Нет доказательств того, что домашние кошки и собаки могут быть источником заражения новой коронавирусной инфекцией, следует из статьи группы ученых РАН Донского государственного технического университета (ДГТУ) и Ростовского государственного медуниверситета (РостГМУ) под названием «Коронавирусные инфекции животных: будущие риски для человека», сообщается на сайте ДГТУ.

«По мнению авторов статьи, пока не существует достаточной доказательной базы, чтобы утверждать, что мелкие домашние животные могут быть задействованы в возникновении инфекции и передаче ее человеку (эмерджентных CoV)», — говорится в сообщении.

Авторы публикации также проанализировали возможность передачи вируса от человека к кошке, отметив, что это допустимо «только в условиях очень тесного и повторяющегося контакта с зараженным человеком». При эом в реальных условиях шанс заразиться маловероятен, а заразившееся животное станет «биологическим тупиком» для дальнейшей передачи вируса.

«Мы убеждены, что если инфицирование SARS-CoV-2 кошек подтвердится, то эти животные будут для этого вируса биологическим тупиком. То есть передать вирус человеку кошки уже не смогут», — подчеркнули ученые.

Ранее советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что ведомство будет готово объявить о создании в России вакцины от коронавируса для животных в апреле 2021 г. Вакцину испытывали на кошках, хорьках, песцах, лисах и собаках. По словам Мелано, антитела к коронавирусу выработались у всех участников исследования. У животных, привитых в июне 2020 г., до сих пор сохраняется иммунитет.

Ранее по теме: Россельхознадзор назвал срок создания вакцины от коронавируса для животных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных