Ученые оценили возможность заразиться коронавирусом от собак и кошек

Ранее советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что ведомство будет готово объявить о создании в России вакцины от коронавируса для животных в апреле 2021 г. Вакцину испытывали на кошках, хорьках, песцах, лисах и собаках. По словам Мелано, антитела к коронавирусу выработались у всех участников исследования. У животных, привитых в июне 2020 г., до сих пор сохраняется иммунитет.