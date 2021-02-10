Россельхознадзор назвал срок создания вакцины от коронавируса для животных
Россельхознадзор будет готов объявить о создании в России вакцины от коронавируса для животных в апреле 2021 г., заявила советник руководителя ведомства Юлия Мелано в эфире телеканала «Россия 24».
«В апреле мы будем готовы объявить о создании вакцины, когда у нас закончатся все необходимые этапы. Сегодня идет уже последний этап разработки вакцины для всех восприимчивых животных», — сказала Мелано.
Вакцину испытывали на кошках, хорьках, песцах, лисах и собаках. Антитела к коронавирусу выработались у всех участников исследования. У животных, привитых в июне 2020 г., до сих пор сохраняется иммунитет, рассказала она. По словам Мелано, в России коронавирус был выявлен у двух кошек. Эти животные более восприимчивы к вирусу в отличие от собак.
Вакцину разрабатывают ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных. Руководитель ведомства Сергей Данкверт ранее сообщал, что Россельхознадзор получил неофициальные запросы на приобретение препарата от ряда стран, в том числе от США, Сингапура и нескольких государств Евросоюза.