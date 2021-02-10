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Россельхознадзор назвал срок создания вакцины от коронавируса для животных

Ведомости

Россельхознадзор будет готов объявить о создании в России вакцины от коронавируса для животных в апреле 2021 г., заявила советник руководителя ведомства Юлия Мелано в эфире телеканала «Россия 24».

«В апреле мы будем готовы объявить о создании вакцины, когда у нас закончатся все необходимые этапы. Сегодня идет уже последний этап разработки вакцины для всех восприимчивых животных», — сказала Мелано. 

Вакцину испытывали на кошках, хорьках, песцах, лисах и собаках. Антитела к коронавирусу выработались у всех участников исследования. У животных, привитых в июне 2020 г., до сих пор сохраняется иммунитет, рассказала она. По словам Мелано, в России коронавирус был выявлен у двух кошек. Эти животные более восприимчивы к вирусу в отличие от собак.

Вакцину разрабатывают ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных. Руководитель ведомства Сергей Данкверт ранее сообщал, что Россельхознадзор получил неофициальные запросы на приобретение препарата от ряда стран, в том числе от США, Сингапура и нескольких государств Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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