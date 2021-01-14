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В России провели первое исследование выявленного у кота коронавируса

Ведомости

Институт гриппа им. Смородинцева провел первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2, выявленного у домашнего кота, сообщается на сайте НИИ.

«Исследователи из ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России провели первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2, выявленного у домашнего кота», – говорится в сообщении.

Источником заражения кота, по мнению исследователей, стали его хозяева, которые перенесли коронавирус в легкой форме. «У животного поднялась температура, наблюдались апатия и отказ от пищи», – рассказали в институте. В мазках кота впоследствии обнаружили коронавирус.

В результате исследования сотрудники института пришли к выводу, что возбудители коронавируса, выявленные у хозяйки и кота, практически идентичны. «Секвенированные штаммы показали, что они относится к наиболее распространенному и циркулирующему в России клайду GR и не несут каких-то специфических замен, отличающих их от вирусов, ранее выделенных от больных людей», – рассказали в НИИ, отметив, что в настоящее время питомец идет на поправку.

Случаи инфицирования домашних животных отмечались с самого начала пандемии коронавируса. Поскольку они являются крайне редкими, можно по-прежнему утверждать, что единственным источником инфицирования животных являются хозяева. Сами они не способны передавать вирус ни другим питомцам, ни хозяевам. Кошки переносят инфекцию с разной степенью тяжести и в абсолютном большинстве случаев поправляются, объяснили в институте.

В апреле в России была создана первая тест-система для диагностики возбудителя коронавируса у животных. Спустя месяц Всемирная организация по охране здоровья животных сообщила, что анализ на коронавирус, взятый у пятилетней кошки в Москве, дал положительный результат, животное поместили на карантин. В настоящее время в России проходят испытания вакцины от коронавируса для животных. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что препарат будет создан в конце января 2021 г.

Ранее по теме: В России впервые отправили кошку на карантин из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных