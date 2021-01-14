В России провели первое исследование выявленного у кота коронавируса

В результате исследования сотрудники института пришли к выводу, что возбудители коронавируса, выявленные у хозяйки и кота, практически идентичны. «Секвенированные штаммы показали, что они относится к наиболее распространенному и циркулирующему в России клайду GR и не несут каких-то специфических замен, отличающих их от вирусов, ранее выделенных от больных людей», – рассказали в НИИ, отметив, что в настоящее время питомец идет на поправку.