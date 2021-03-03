Газпромбанк запустил кредитную карту с плавающим беспроцентным периодом

Беспроцентный период составит 180 дней, если в предыдущие два месяца сумма покупок по карте и снятия наличных превышала 60 тыс. рублей. Если за этот период клиент совершил расчетные операции на сумму менее 60 тыс. рублей, то продолжительность льготного периода на совершенные за два месяца покупки составит до 90 дней. Карта также позволяет снимать наличные до 100 тыс. руб. в месяц без комиссии.