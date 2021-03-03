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Газпромбанк запустил кредитную карту с плавающим беспроцентным периодом

Ведомости

Газпромбанк запустил кредитную карту с беспроцентным периодом продолжительностью до 180 дней, который зависит от суммы трат за два предшествующих месяца, говорится в сообщении банка.

Беспроцентный период составит 180 дней, если в предыдущие два месяца сумма покупок по карте и снятия наличных превышала 60 тыс. рублей. Если за этот период клиент совершил расчетные операции на сумму менее 60 тыс. рублей, то продолжительность льготного периода на совершенные за два месяца покупки составит до 90 дней. Карта также позволяет снимать наличные до 100 тыс. руб. в месяц без комиссии.

По словам первого вице-президента, члена правления Газпромбанка Алексея Поповича, у новой карты нет аналогов на российском рынке, так как она «сама определяет срок беспроцентного периода».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных