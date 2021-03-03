Газпромбанк запустил кредитную карту с плавающим беспроцентным периодом
Газпромбанк запустил кредитную карту с беспроцентным периодом продолжительностью до 180 дней, который зависит от суммы трат за два предшествующих месяца, говорится в сообщении банка.
Беспроцентный период составит 180 дней, если в предыдущие два месяца сумма покупок по карте и снятия наличных превышала 60 тыс. рублей. Если за этот период клиент совершил расчетные операции на сумму менее 60 тыс. рублей, то продолжительность льготного периода на совершенные за два месяца покупки составит до 90 дней. Карта также позволяет снимать наличные до 100 тыс. руб. в месяц без комиссии.
По словам первого вице-президента, члена правления Газпромбанка Алексея Поповича, у новой карты нет аналогов на российском рынке, так как она «сама определяет срок беспроцентного периода».