ЦБ сообщил о рисках «заражения» кредитов при плавающих ипотечных ставках
Показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика, взявшего ипотеку по плавающей ставке, резко возрастает вслед за повышением этой ставки. Таким образом ухудшается качество всех кредитов потребителя и в итоге реализуется «эффекта заражения» в банковском секторе, говорится в представленном Банком России докладе «О регулировании рисков, связанных с возможным распространением плавающих процентных ставок в ипотечном кредитовании».
«Кредитование по плавающим ставкам может нести повышенные системные риски, в том числе приводить к реализации «эффекта заражения» в банковском секторе. Например, если заемщик берет кредит по плавающей ставке и ставка существенно возрастает, то его показатель долговой нагрузки (ПДН) автоматически увеличивается и ухудшается качество его кредитов, взятых в других банках по фиксированной ставке, тем самым кредитные портфели этих банков также ухудшаются», — сказано в документе.
Например, если по ипотечному кредиту, взятому на 15 лет, ставка возрастает с 7% до 9%, ежемесячный платеж по нему увеличится на 13%, а общая переплата по займу — на 34%, пояснил регулятор. Когда кредит структурирован таким образом, что ежемесячный платеж фиксированный, увеличивается срок погашения кредита. В данном случае на треть — до 20 лет.
Ухудшение финансового положения заемщика негативно сказывается на банках. Например, могут реализоваться риски финансовой стабильности, негативные социальные и макроэкономические последствия, отметили в ЦБ. Таким образом, процентный риск трансформируется в кредитный. Вдобавок, из-за плавающих ставок регулятору при проведении жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) — повышении ключевой ставки — придется принимать специальные меры поддержки финансовой стабильности, ограничивающие дезинфляционный эффект подобной ДКП, чтобы ставки по ипотеке не стали резко расти.
Наконец, в ЦБ заявили, что кредиты с плавающими ставками являются более сложными для клиентов продуктами, чем займы с фиксированными ставками. Ввиду этого возрастают риски мисселинга и прочих недобросовестных рыночных практик.
На данный момент при кредитовании россиян плавающие ставки почти не используются, однако они не запрещены законом. В то же время регулятор отметил, что международный опыт демонстрирует, что «при чрезмерном преобладании плавающих ставок в кредитовании их риски могут существенно превышать выгоды».
ЦБ предложил шесть вариантов регулирования кредитов с плавающими ставками. Первый подразумевает их полный запрет. Однако, как считает регулятор, это может снизить доступность ипотеки в России и привести к росту ставок. Второй вариант предполагает введение законодательных ограничений на величину изменений процентной ставки или срока до погашения по кредитам с плавающей ставкой и фиксированным ежемесячным платежом. Третий — возможность ЦБ ограничивать долю ипотечных кредитов с плавающими ставками в общем объеме предоставляемых ипотечных кредитов.
При четвертом сценарии такие кредиты смогут брать только заемщики с устойчивым финансовым положением. Два остальных подразумевают регулирование при помощи макропруденциальных мер: введение дополнительных надбавок по таким займам или изменение механизма оценки ПДН клиента, при котором среднемесячный платеж рассчитывается исходя из максимально возможной ставки.