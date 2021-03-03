ЦБ сообщил о рисках «заражения» кредитов при плавающих ипотечных ставках

ЦБ предложил шесть вариантов регулирования кредитов с плавающими ставками. Первый подразумевает их полный запрет. Однако, как считает регулятор, это может снизить доступность ипотеки в России и привести к росту ставок. Второй вариант предполагает введение законодательных ограничений на величину изменений процентной ставки или срока до погашения по кредитам с плавающей ставкой и фиксированным ежемесячным платежом. Третий — возможность ЦБ ограничивать долю ипотечных кредитов с плавающими ставками в общем объеме предоставляемых ипотечных кредитов.