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Путин поручил принять закон о плавающих ставках по кредитам населению

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России обеспечить принятие закона, регулирующего плавающие ставки по кредитам населению, включая ипотеку.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: в целях ограничения возможных рисков для заемщиков – физических лиц обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Сроком выполнения поручения указано 15 июля.

В середине февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России необходимо ввести законодательное регулирование плавающих ставок по кредитам для физлиц. Набиуллина отметила, что в ЦБ уже изучают международный опыт в этой области. По ее словам, такая практика способствует тому, что банки эффективно управляют процентными рисками. В то же время месяцем ранее ЦБ предостерег банки от выдачи кредитов с плавающими ставками ненадежным заемщикам.

По данным ЦБ на январь, доля кредитов с плавающими ставками высока в корпоративном секторе. Кредиты по крупным компаниям составляют около 40% портфеля, а кредиты малому и среднему бизнесу — примерно 20%. В рознице плавающая ставка распространена меньше, однако банки уже рассматривают ее применение в ипотечном кредитовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных