Путин поручил принять закон о плавающих ставках по кредитам населению

В середине февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России необходимо ввести законодательное регулирование плавающих ставок по кредитам для физлиц. Набиуллина отметила, что в ЦБ уже изучают международный опыт в этой области. По ее словам, такая практика способствует тому, что банки эффективно управляют процентными рисками. В то же время месяцем ранее ЦБ предостерег банки от выдачи кредитов с плавающими ставками ненадежным заемщикам.