Путин поручил принять закон о плавающих ставках по кредитам населению
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России обеспечить принятие закона, регулирующего плавающие ставки по кредитам населению, включая ипотеку.
«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: в целях ограничения возможных рисков для заемщиков – физических лиц обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Сроком выполнения поручения указано 15 июля.
В середине февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России необходимо ввести законодательное регулирование плавающих ставок по кредитам для физлиц. Набиуллина отметила, что в ЦБ уже изучают международный опыт в этой области. По ее словам, такая практика способствует тому, что банки эффективно управляют процентными рисками. В то же время месяцем ранее ЦБ предостерег банки от выдачи кредитов с плавающими ставками ненадежным заемщикам.
По данным ЦБ на январь, доля кредитов с плавающими ставками высока в корпоративном секторе. Кредиты по крупным компаниям составляют около 40% портфеля, а кредиты малому и среднему бизнесу — примерно 20%. В рознице плавающая ставка распространена меньше, однако банки уже рассматривают ее применение в ипотечном кредитовании.