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К выдающим ипотечные займы организациям ужесточили требования

Ведомости

Правительство приняло решение ужесточить требования к финансовым организациям, которые могут выдавать ипотечные займы, сообщила пресс-служба правительства.

«Это решение поможет не допустить на рынок недобросовестных игроков, а значит, усилит защиту прав граждан», — говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что сейчас ипотечные займы могут выдавать организации, включенные в перечень уполномоченных компаний, за который отвечает «ДОМ.РФ». В портфолио у таких организаций должно быть не менее 200 выданных до октября 2019 г. кредитов.

Теперь к претендентам на включение в список будут выдвигаться новые требования. Размер выданного кредита должен составлять не менее 500 000 руб., а минимальный срок – 36 месяцев. Помимо этого, недопустимо превышение размера процентной ставки средневзвешенной процентной ставки по ипотечным кредитам более чем в два раза. Деньги по выданным кредитам должны были быть перечислены единовременно, а в договорах – прописаны условия о страховании заложенного имущества, добавили в правительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных