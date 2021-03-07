К выдающим ипотечные займы организациям ужесточили требования
Правительство приняло решение ужесточить требования к финансовым организациям, которые могут выдавать ипотечные займы, сообщила пресс-служба правительства.
«Это решение поможет не допустить на рынок недобросовестных игроков, а значит, усилит защиту прав граждан», — говорится в сообщении.
В правительстве пояснили, что сейчас ипотечные займы могут выдавать организации, включенные в перечень уполномоченных компаний, за который отвечает «ДОМ.РФ». В портфолио у таких организаций должно быть не менее 200 выданных до октября 2019 г. кредитов.
Теперь к претендентам на включение в список будут выдвигаться новые требования. Размер выданного кредита должен составлять не менее 500 000 руб., а минимальный срок – 36 месяцев. Помимо этого, недопустимо превышение размера процентной ставки средневзвешенной процентной ставки по ипотечным кредитам более чем в два раза. Деньги по выданным кредитам должны были быть перечислены единовременно, а в договорах – прописаны условия о страховании заложенного имущества, добавили в правительстве.