К выдающим ипотечные займы организациям ужесточили требования

Теперь к претендентам на включение в список будут выдвигаться новые требования. Размер выданного кредита должен составлять не менее 500 000 руб., а минимальный срок – 36 месяцев. Помимо этого, недопустимо превышение размера процентной ставки средневзвешенной процентной ставки по ипотечным кредитам более чем в два раза. Деньги по выданным кредитам должны были быть перечислены единовременно, а в договорах – прописаны условия о страховании заложенного имущества, добавили в правительстве.