Биткойн преодолел отметку в $60 000

В целом основные криптовалюты, включая биткойн, начали дорожать с конца октября 2020 г. В середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 тыс. 31 декабря стоимость BTC почти достигла $29 тыс., хотя до октября не поднималась выше $12,3 тыс. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла $7,2 тыс., а в ту же дату 2021 г. — $29,4 тыс., 8 января он достиг $41 950. Однако к 11 января он подешевел более чем на 20% — до $33,2 тыс., возобновив рост в начале февраля.