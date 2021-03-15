Банки заявили о конфликте интересов в ЦБ из-за «антиотмывочного» механизма

«Основной риск, который видят банки именно в этом документе, — то, что их пытаются сделать частью пенитенциарной системы. Кредитные организации — это не суд, не прокуратура и не МВД, банк не может оценивать клиента с точки зрения того, преступник он или нет. А уж тем более банк не может быть наделен правом без суда карать клиентов, закрывать счета и не возвращать остатки средств, как того требует ст. 859 Гражданского кодекса», — приводит РБК слова заместителя руководителя НСФР Александра Наумова. Таким образом, реализация подобного подхода может нарушить право клиентов банков на свободное распоряжение своим имуществом и противоречит Конституции, резюмировали в НСФР.