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Банки заявили о конфликте интересов в ЦБ из-за «антиотмывочного» механизма

Ведомости

Обновленная версия законопроекта о создании на базе Банка России единой платформы для оценки риска сомнительных операций в банковской системе «Знай своего клиента» (ЗСК) может нарушить конституционные права клиентов и создать конфликт интересов в самом регуляторе. Об этом говорится в отзыве на документ, подготовленном Национальным советом финансового рынка (НСФР), куда входит большинство крупнейших российских кредитных организаций.

ЗСК предполагает распределение банковских клиентов на три уровня риска — высокий, средний и низкий. Также банки могут использовать оценку ЦБ как дополнительный фактор. В регуляторе полагают, что данная система поможет снизить нагрузку на добросовестный бизнес и сократить траты кредитных организаций на контроль за сомнительными операциями.

«Основной риск, который видят банки именно в этом документе, — то, что их пытаются сделать частью пенитенциарной системы. Кредитные организации — это не суд, не прокуратура и не МВД, банк не может оценивать клиента с точки зрения того, преступник он или нет. А уж тем более банк не может быть наделен правом без суда карать клиентов, закрывать счета и не возвращать остатки средств, как того требует ст. 859 Гражданского кодекса», — приводит РБК слова заместителя руководителя НСФР Александра Наумова. Таким образом, реализация подобного подхода может нарушить право клиентов банков на свободное распоряжение своим имуществом и противоречит Конституции, резюмировали в НСФР.

Кроме того, ЦБ — это надзорный орган, который оценивает соблюдение банками антиотмывочных норм. Если же регулятор сам станет «непосредственным участником оценки риска клиента», он начнет контролировать свою же работу, заявили в совете. Однако в ЦБ в ответ на это заявили, что подготовленный законопроект не создает конфликта интересов, поскольку данный документ позволяет кредитным организациям самим оценивать клиентов, а ЗСК является лишь «дополнительным информационным ресурсом».

В то же время вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил о рисках для банков в случае, если те отнесут кого-то к высокому уровню риска на основании оценки ЦБ и такие клиенты решат оспорить подобное решение через суд. «Когда клиент начнет судиться, ответчиком будет не Центральный банк, а коммерческий. Получается, что решение принимает ЦБ, а риски переносятся на участников рынка», — разъяснил представитель АБР.

Ранее по теме: Банк России введет оценку предприятий по риску отмывания денег

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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