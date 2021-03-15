Банки заявили о конфликте интересов в ЦБ из-за «антиотмывочного» механизма
Обновленная версия законопроекта о создании на базе Банка России единой платформы для оценки риска сомнительных операций в банковской системе «Знай своего клиента» (ЗСК) может нарушить конституционные права клиентов и создать конфликт интересов в самом регуляторе. Об этом говорится в отзыве на документ, подготовленном Национальным советом финансового рынка (НСФР), куда входит большинство крупнейших российских кредитных организаций.
ЗСК предполагает распределение банковских клиентов на три уровня риска — высокий, средний и низкий. Также банки могут использовать оценку ЦБ как дополнительный фактор. В регуляторе полагают, что данная система поможет снизить нагрузку на добросовестный бизнес и сократить траты кредитных организаций на контроль за сомнительными операциями.
«Основной риск, который видят банки именно в этом документе, — то, что их пытаются сделать частью пенитенциарной системы. Кредитные организации — это не суд, не прокуратура и не МВД, банк не может оценивать клиента с точки зрения того, преступник он или нет. А уж тем более банк не может быть наделен правом без суда карать клиентов, закрывать счета и не возвращать остатки средств, как того требует ст. 859 Гражданского кодекса», — приводит РБК слова заместителя руководителя НСФР Александра Наумова. Таким образом, реализация подобного подхода может нарушить право клиентов банков на свободное распоряжение своим имуществом и противоречит Конституции, резюмировали в НСФР.
Кроме того, ЦБ — это надзорный орган, который оценивает соблюдение банками антиотмывочных норм. Если же регулятор сам станет «непосредственным участником оценки риска клиента», он начнет контролировать свою же работу, заявили в совете. Однако в ЦБ в ответ на это заявили, что подготовленный законопроект не создает конфликта интересов, поскольку данный документ позволяет кредитным организациям самим оценивать клиентов, а ЗСК является лишь «дополнительным информационным ресурсом».
В то же время вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил о рисках для банков в случае, если те отнесут кого-то к высокому уровню риска на основании оценки ЦБ и такие клиенты решат оспорить подобное решение через суд. «Когда клиент начнет судиться, ответчиком будет не Центральный банк, а коммерческий. Получается, что решение принимает ЦБ, а риски переносятся на участников рынка», — разъяснил представитель АБР.