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Цена нефти Brent опустилась ниже $63 за баррель впервые с начала марта

Ведомости

Цена майского фьючерса нефти марки Brent к 21:41 мск опустилась до $62,98 за баррель, следует из данных торгов лондонской биржи ICE. Таким образом, за день она подешевела примерно на 7,4%. 

Более 7,4% за день потеряла в цене и нефть марки WTI. Ее апрельский фьючерс опустился до $59,8 за баррель. 

Ранее в марте нефть росла в цене. 11 марта стоимость Brent впервые более чем за год преодолела порог в $69 за баррель, а WTI — $66 за баррель.

На рынках также наблюдается ослабление курса рубля к мировым валютам. Курс доллара на 21:54 по мск составил 74,3 руб., курс евро — 88,55 руб. 

Рубль стал дешеветь по отношению к иностранным валютам после заявлений американского президента Джо Байдена о России. Он пригрозил принять меры в ответ на якобы имевшее место российское вмешательство в американские президентские выборы 2020 года, но при этом не исключил, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать по ряду вопросов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных