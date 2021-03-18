Цена нефти Brent опустилась ниже $63 за баррель впервые с начала марта
Цена майского фьючерса нефти марки Brent к 21:41 мск опустилась до $62,98 за баррель, следует из данных торгов лондонской биржи ICE. Таким образом, за день она подешевела примерно на 7,4%.
Более 7,4% за день потеряла в цене и нефть марки WTI. Ее апрельский фьючерс опустился до $59,8 за баррель.
Ранее в марте нефть росла в цене. 11 марта стоимость Brent впервые более чем за год преодолела порог в $69 за баррель, а WTI — $66 за баррель.
На рынках также наблюдается ослабление курса рубля к мировым валютам. Курс доллара на 21:54 по мск составил 74,3 руб., курс евро — 88,55 руб.
Рубль стал дешеветь по отношению к иностранным валютам после заявлений американского президента Джо Байдена о России. Он пригрозил принять меры в ответ на якобы имевшее место российское вмешательство в американские президентские выборы 2020 года, но при этом не исключил, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать по ряду вопросов.