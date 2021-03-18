Цена нефти Brent опустилась ниже $63 за баррель впервые с начала марта

Рубль стал дешеветь по отношению к иностранным валютам после заявлений американского президента Джо Байдена о России. Он пригрозил принять меры в ответ на якобы имевшее место российское вмешательство в американские президентские выборы 2020 года, но при этом не исключил, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать по ряду вопросов.