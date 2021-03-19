ЦБ допустил ужесточение регулирования ипотеки
Банк России может рассмотреть возможность ужесточения макропруденциальных мер по ипотечным кредитам, если цены на недвижимость в стране продолжат расти ускоренными темпами, сообщила пресс-служба регулятора. По данным ЦБ, в 2020 г. стоимость жилья на первичном рынке выросла в среднем на 12%.
Такое ужесточение может понадобиться ЦБ для поддержания качества кредитных портфелей банков, которое сильно зависит от темпов подорожания недвижимости. «Если рост цен на недвижимость продолжит ускоряться, это может усилить амплитуду кредитного цикла, привести к повышенному спросу на ипотечные кредиты и последующему более глубокому кредитному сжатию», — пояснил регулятор.
Сейчас существенный вклад в рост ипотечного кредитования вносят именно займы на жилье, приобретенное на первичном рынке, отметил ЦБ. В целом по сегменту ипотеки в рублях годовые темпы роста ссудной задолженности к началу февраля составили 22%. Кроме того, по итогам прошлого года суммарная задолженность россиян по ипотеке впервые в истории превысила 9 трлн руб.
Подобный спрос на ипотеку обусловлен проведением Банком России мягкой денежно-кредитной политики, когда вслед за снижением ключевой ставки упали и ставки по кредитам. Кроме того, на рынке действуют введенные на фоне пандемии регуляторные послабления ЦБ и государственные программы поддержки кредитования, в том числе та, что позволяет приобрести квартиру в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых.
Ранее, в феврале, министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о наличии «локальных перегревов» на рынке ипотеки на фоне действия программы под 6,5%. По его словам, из-за повышения спроса на недвижимость стали расти цены на нее, особенно на Дальнем Востоке. При этом Банк России предупреждал о возникновении подобной ситуации еще в октябре. В связи с этим регулятор выступает против повсеместного продления программы после 2021 г. Сейчас она действует до 1 июля 2021 г.