ЦБ допустил ужесточение регулирования ипотеки

Ранее, в феврале, министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о наличии «локальных перегревов» на рынке ипотеки на фоне действия программы под 6,5%. По его словам, из-за повышения спроса на недвижимость стали расти цены на нее, особенно на Дальнем Востоке. При этом Банк России предупреждал о возникновении подобной ситуации еще в октябре. В связи с этим регулятор выступает против повсеместного продления программы после 2021 г. Сейчас она действует до 1 июля 2021 г.