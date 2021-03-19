ЦБ допустил продление льготной ипотеки до конца 2021 года

«Программу если и сохранять, то не дальше конца этого года. Если сохранять до конца года, то в ограниченном числе регионов, и, прежде всего, в тех регионах, где льготная ипотека не привела к негативным эффектам, в том числе с точки зрения снижения доступности жилья и формирования предпосылок "ипотечного пузыря"», — сказала Набиуллина. Она добавила, что одним из факторов для решения о продлении программы — темпы роста цен на жилье в регионах, а также «наличие запаса предложения», однако уточнила, что как критерии, так и список регионов может меняться в ходе обсуждения.