ЦБ допустил продление льготной ипотеки до конца 2021 года
Банк России рассматривает вопрос продления льготной ипотеки под 6,5% только до конца года и лишь в регионах, где она не вызовет негативных последствий в виде снижения доступности жилья, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Программу если и сохранять, то не дальше конца этого года. Если сохранять до конца года, то в ограниченном числе регионов, и, прежде всего, в тех регионах, где льготная ипотека не привела к негативным эффектам, в том числе с точки зрения снижения доступности жилья и формирования предпосылок "ипотечного пузыря"», — сказала Набиуллина. Она добавила, что одним из факторов для решения о продлении программы — темпы роста цен на жилье в регионах, а также «наличие запаса предложения», однако уточнила, что как критерии, так и список регионов может меняться в ходе обсуждения.
«Мы отправили свою позицию в правительство, надеемся ее обсудить, так же, как и набор регионов», — подчеркнула Набиуллина.
Ранее Набиуллина в интервью «Известиям» заявила, что ЦБ предлагает продлить льготную ипотеку в 24 регионах страны: Башкортостане, Удмуртии, Мордовии, Алтае, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Ставропольском крае, Новосибирской, Ростовской, Челябинской, Ярославской, Саратовской, Волгоградской, Тверской, Ульяновской, Кировской, Ивановской, Оренбургской, Омской, Псковской, Астраханской, Томской и Курганской областях.
В целом Набиуллина считает, что уже к январю этого года эффект от программы был «съеден» ростом цен на жилье, а отмена льготной ипотеки не приведет к падению стоимости квартир, лишь замедлив их подорожание. В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Решетников подтвердил, что программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках.
Программа льготной ипотеки была запущена в середине апреля 2020 г. и распространяется на квартиры в новостройках стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны. Она была призвана поддержать население и строительную отрасль на фоне пандемии. Изначально она действовала до ноября, однако позже была продлена до 1 июля 2021 г.