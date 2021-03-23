ЦБ сообщил о блокировке более 7500 мошеннических сайтов

6256 из этих сайтов продавали фальшивые билеты на поезда и самолеты, а также маскировались под сервисы p2p-переводов (между физлицами. – прим. ред.) и обменников. Еще 1034 выдавали себя за сайты банков. ЦБ отметил, что в 2020 г. таковых было в два раза больше, чем в 2019 г. 148 ресурсов распространяли вредоносное программное обеспечение, однако это в 7,5 раза меньше, чем годом ранее. 114 сайтов мошенников выдавали себя за те, что предназначены для профессиональных участников рынка ценных бумаг, а 83 маскировались под микрофинансовые организации. Также регулятор инициировал блокировку 45 лжестраховых компаний.